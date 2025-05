Szánthó Miklós szerint Trump elnökségének első száz napja láthatóvá tette a legfontosabb törésvonalat, a globalista-szuverenista ellentétet

Donald Trump elnökségének első száz napja láthatóvá tette a világban uralkodó legfontosabb törésvonalat, a globalista-szuverenista ellentétet, és ezen belül is azt, hogy ki háborúpárti és ki békepárti – hangsúlyozta Szánthó Miklós az Alapjogokért Központ főigazgatója az MTI-nek szerdán annak kapcsán, hogy a Patrióták Európáért Alapítvánnyal közösen, Madridban rendezett konferencián értékelték az új amerikai adminisztráció eddigi működését.

„A brüsszeli elit, illetve a nyugat-európai liberális fellegvárak nem pusztán globalisták, de elkötelezetten háborúpártiak, és Ukrajnának az Európai Unióba történő felvételével magát a háborút integrálnák Európába, az Európai Unióba” – fogalmazott, hozzátéve, hogy ugyanakkor a világban többségben vannak a békepárti erők, köztük Magyarországgal.

Mint mondta,

„a nyugati, globalista, liberális fősodor” megpróbálja eltörölni a jobboldali erőket, amelyek remek kapcsolattal rendelkeznek Donald Trumppal

vagy az amerikai republikánus mozgalommal.

„Ezt látjuk Franciaországban, amikor nem engedik indulni a legnépszerűbb elnökjelöltet, ezt látjuk Németországban, ahol be a akarták tiltani az ország második, de lehet, hogy már legnépszerűbb pártját, ezt látjuk a destabilizációs kísérletek kapcsán Szerbiában vagy Szlovákiában” – részletezte.

A főigazgató kiemelte: a magyar jobboldalt és a magyar kormányt is azért támadják, mert ellenzi a háborút és azt, hogy Ukrajna felvételével pénzügyileg, társadalmilag összeroppanjon az unió.

„A brüsszeli elit minden olyan erőt támogat minden országban, így például Magyarországon is Magyar Péteréket és a Tiszta pártot, amelyek elkötelezetten globalisták, elkötelezetten háborúpártiak” – jelentette ki.

Hozzátette: ezeket az erőket pénzügyi és politikai eszközökkel próbálják támogatni, hogy el tudják távolítani a hatalomból azt a kormányt, amely ellenzi a brüsszeli agendát.

Szánthó Mikós hangsúlyozta az antiglobalista, szuverenista, békepárti erők nemzetközi szövetségének fontosságát

„az Isten, haza, család hármas egységének védelme”, valamint az erről szóló politikai program érdekében.

Kiemelte a jobboldal nemzetközi összeszervezésében folytatott magyar szerepvállalást, példaként említve az európai Patrióta frakció megalakulását, a CPAC Hungary konferencia-sorozatot, és az Alapjogokért Központ külföldi irodáinak működését.

„Ezt a munkát kell tovább folytatni. Ha ez beérik, ha valóban létrejön egy antiglobalista nemzetközi szövetségi rendszer, amelynek egyik kiemelt szereplője az amerikai republikánus mozgalom, és a Fehér Házban, a világ legerősebb országát vezető Donald Trump, akkor nyilvánvalóan sokkal nagyobb sikerrel tudja képviselni ez az oldal a nemzetközi térben is, akár Brüsszellel szemben is, a maga érdekeit” – mondta a főigazgató.

A konferencia keretében rendezett kerekasztal-beszélgetésen Jorge Martin Frias, a spanyol VOX párt EP-képviselője kifejtette:

miközben Európában dühöngnek Trump vámjai ellen, hallgatnak a belső vámokról, amelyek megfojtják az ipart és a mezőgazdaságot.

Véleménye szerint Európa problémája nem kívülről, hanem belülről fakad, és példaként említette a szólásszabadság, valamint az európai demokratikus értékek elleni támadásokat.

Európában el akarják hallgattatni azokat a hangokat, amelyek nem értenek egyet a progresszív mozgalommal és a globalista konszenzussal, mint például Franciaországban és Németországban, és látszik a magyar kormány elleni folyamatos és szervezett támadásokban is – fűzte hozzá.

A képviselő felhívta a figyelmet arra, hogy

a Trump-adminisztráció, valamint az olyan nyugati vezetők mint Orbán Viktor, Giorgia Meloni vagy Javier Milei mind osztoznak a nemzeti érdekről és a kiépítendő új globális rendről szóló hazafias elképzelésben.

Farkas Vajk, az Alapjogokért Központ madridi irodájának vezetője kifejtette: Trump kormányzásából két dolgot biztosan megtanulhatnának az európai vezetők: a nemzeti érdek es a szabadság védelmét, mert a mai európai elit, Brüsszel egyiket sem érti.

„Magyarországot Brüsszel a határok, a gyermekek es a családok védelme, valamint a béke melletti kiállás miatt, tehát a magyar érdekek védelme miatt bünteti. Csupa olyan kérdés, ami az európaiak érdekét is szolgálná” – hangoztatta.

Úgy vélte:

Trump hatalomra kerülése még nem jelenti a woke-mozgalom végét, és a küzdelem csak most lesz igazán erős,

mivel mindent megtesznek a patrióta erők elnyomására és a magyar patrióta kormány ellen is, ehhez eszköz számukra Magyar Péter és a Tisza párt.

A tanácskozás keretében bemutatták Shea Bradley-Farrell, az amerikai Counterpoint Institute igazgatójának Magyarországról szóló, Last Warning to the West (Utolsó figyelmeztetés a Nyugatnak) című tanulmánykötetének spanyol nyelvű kiadását, amely az Alapjogokért Központ gondozásában jelent meg.

A szerző kiemelte, hogy a magyar nemzet mindenféle betolakodóval és megszállóval szemben érintetlenül megőrizte saját identitásának tudatát: múltja emlékezetét és a kollektív jövőre vonatkozó elképzelését, amelyet ma is megvalósítani látunk mindenféle támadás és nyomás ellenére.

„Amikor először elkezdtem Magyarországra utazni, hogy a könyvemen dolgozzam, sok magyarral beszéltem, akik aggódva mondták nekem, hogy a Biden-kormányzat retorikája az ország feletti szovjet uralom kemény éveire emlékezteti őket. Mindez megváltozott Trump megválasztásával, és

Washington már nem kíván leckéket adni a magyaroknak, hogyan éljenek vagy kormányozzanak”

– mondta Bradley-Farrell.

Szánthó Miklós felbecsülhetetlen értéknek nevezte, hogy a magyar jobboldal elmúlt 15-20 évéről, és a nemzetközi, progresszív, brüsszeli, illetve globalista erőkkel szemben folytatott harcáról szóló könyv megjelenhetett spanyol nyelven is, ezzel is erősítve a két ország jobboldali erőinek kapcsolatát.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök aláírja az állami klímatörvények végrehajtásának leállítását kezdeményező rendeletet a washingtoni Fehér Házban 2025. április 9-én. (Fotó: MTI/EPA/Consolidated News Photos pool/Chris Kleponis)