Párizsba vezetett Friedrich Merz első útja, Macronnal közösen álltak ki Ukrajna mellett

Első hivatalos útján Párizsba látogatott Friedrich Merz német kancellár, aki Emmanuel Macron francia elnökkel találkozott. A két vezető a német–francia tengely felújításáról egyeztetett, azonban fontos különbségek mutatkoznak az általuk képviselt politikai irányvonalakban – legyen szó európai versenyképességről vagy az orosz–ukrán háborúról –, amelyek ezt az együttműködést megnehezíthetik.

Párizsba utazott első hivatalos külföldi látogatásán Friedrich Merz megválasztott német kancellár – írja a Politico. Franciaországi látogatása során a két vezető egy jól felfegyverzett, vállalkozásbarát Európa víziójáról egyeztettek.

Az újonnan megválasztott német kancellárt az Élysée-palotában fogadta Emmanuel Macron szerda délelőtt, a két vezető találkozójának fókuszában a német–francia tengely felújításának kérdése állt, és arról egyeztettek, hogyan tudna az Európai Unió válaszolni a legfontosabb globális kihívásokra az ukrajnai háborútól kezdve az amerikai vámháborúig, ezenfelül kiemelt téma volt még az európai versenyképesség kérdése is. Együtt akarjuk megválaszolni azokat a kihívásokat, amelyekkel Európa szembenéz – mondta Macron, aki egyúttal a francia–német barátság új szakaszáról is beszélt, utalva Merz megválasztására.

A Politico szerint ugyan Macron és Merz összességében azonos állásponton van az orosz–ukrán háborúhoz való hozzáállásban, ugyanakkor itt és más területen is fontos különbségek vannak a két vezető politikájában. Merz arról beszélt most szerdán, hogy Németország biztonsági garanciákat szeretne felajánlani Ukrajnának, de csak akkor, ha az orosz–amerikai tárgyalások következtében végül megszületik egy tűzszüneti megállapodás. Az elmúlt hetek során, Franciaország és az Egyesült Királyság is egy hasonló tervet mutatott be a konfliktus rendezésére.

„Trump elnök teljes támogatásunkat élvezi, amikor az öldöklés leállításáról és a háború befejezéséről van szó” – mondta a német kancellár, majd hozzátette: „amint megszületik a tűzszüneti megállapodás, készen állunk, hogy részt vegyünk annak ellenőrzésében, amerikai vezetés alatt.”

Macron ezzel szemben korábban olyan biztonsági garanciákról beszélt, amelyek magukba foglalják európai csapatok lehetséges állomásoztatását Ukrajnában függetlenül attól, milyen döntés is születik Washingtonban.

További fontos különbségek lehetnek az Európai Bizottság által szorgalmazott fegyverkezési tervhez, vagy az Orbán Viktor miniszterelnök által is sokat hivatkozott Draghi-jelentést alapul vevő versenyképesség javításához való hozzáállásban is (ami a 2024-es magyar uniós elnökségnek kiemelt prioritása volt).

Mindezek megvalósítását jelentős mértékben hátráltathatja egyrészről az, hogy mivel Friedrich Merzet nem sikerült elsőre megválasztani kancellárnak a Bundestagban, világossá vált, mennyire is törékeny az új német nagykoalíció. Másrészről nincs sokkal jobb helyzetben Emmanuel Macron sem, akinek szintén meg van kötve a keze a francia Nemzetgyűlés miatt, teszi hozzá a Politico. Ugyanígy vannak különbségek az EU kereskedelempolitikájához való hozzáállásban is, Berlin szabadkereskedelmi egyezményekben és a latin-amerikai Mercosur-csoporttal való nagyobb fokú együttműködésben gondolkodik, addig Macron kockázatot lát a dél-amerikai országokban attól tartva, hogy olcsó mezőgazdasági import túlkínálatához és így tönkremehetnek a francia gazdák.

„Támogatjuk a kereskedelmi megállapodásokat, ha azok védik európai termelőinket és egyenlő bánásmódot biztosítanak” – mondta ezzel kapcsolatban Macron.

Kiemelt kép: Friedrich Merz új német kancellárt (b) fogadja Emmanuel Macron francia elnök a párizsi államfői rezidencián, az Élysée-palotában 2025. május 7-én (Fotó: MTI/EPA/Teresa Suárez)