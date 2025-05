Friedrich Merz: Washington maradjon távol a német belpolitikától

Friedrich Merz, Németország új kancellárja egy kedd esti interjúban arra intette az amerikai kormányzatot, hogy „maradjon távol” országa belpolitikájától.

Az új német államfő a ZDF televízióban nyilatkozva bejelentette, hogy tervei szerint csütörtökön telefonbeszélgetést folytat Donald Trump amerikai elnökkel. Ezzel kapcsolatban elmondta, egyebek között „arra akarja bátorítani és buzdítani az amerikai kormányzatot, hogy a németországi belpolitika maradjon belügy, és tartsa magát távol a pártpolitikai megfontolásoktól”.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, kedd reggel a kancellárválasztáson Friedrich Merz, a CDU–CSU és az SPD koalíciójának jelöltje elvesztette az első körös szavazást. Merz pártja ezután minden követ megmozgatott azért, hogy a Bundestag még aznap tartson egy második fordulót. Így is lett: a német szövetségi parlament 15:15-kor ült össze ismét, ahol az első szavazás után kötelezően előírt 72 órás várakozási idő lerövidítését szavazták meg, amely lehetővé tette, hogy sor kerüljön az ismételt választásra. Nem sokkal 16 óra után Julia Klöckner, a Bundestag elnöke kihirdette az eredményt, miszerint Friedrich Merz megszerezte a szükséges szavazatot, ezzel ő lett az új kancellár.

Nemrégiben J.D. Vance amerikai alelnök és Marco Rubio külügyminiszter is bírálta a német alkotmányvédelmi hivatal azon döntését, amellyel szélsőségesnek minősítette az Alternatíva Németországért (AfD) pártot.

„Az AfD a legnépszerűbb párt Németországban, és a kelet-németországi pártok közül messze a leginkább reprezentatív. Ma a bürokraták megpróbálják elpusztítani”

– mondta J.D. Vance, azzal vádolva a „német intézményrendszert”, hogy „újjáépítette” a berlini falat. Marco Rubio pedig elítélte a Németországban tapasztalható „leplezett zsarnokságot”, és sürgette a hatóságokat, hogy „visszakozzanak”.

„Eddig mindig az volt a benyomásom, hogy az Egyesült Államok különbséget tud tenni szélsőséges és mérsékelt pártok között” – mondta most a kereszténydemokrata Friedrich Merz, abszurdnak minősítve az amerikai kommentárokat. Azt is hangsúlyozva, hogy a legutóbbi amerikai elnökválasztási kampányba német részről nem avatkoztak be.

Kiemelt kép: Friedrich Merz, a februári választásokon győztes Kereszténydemokrata Unió (CDU) elnöke és kancellárjelöltje sajtóértekezletet tart a parlamentben tartott frakcióülés után Berlinben 2025. március 17-én (Fotó: MTI/EPA/Clemens Bilan)