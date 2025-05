Európa rejtett gyöngyszeme lett a világ legszebb strandja

A világ legszebb strandját idén egy rejtett mediterrán kincs, a Szardínia szigetén található Cala Goloritzé nyerte el – legalábbis ezer tengerparti szakértő véleménye alapján, akik részt vettek a világ ötven legjobb strandja idei szavazásán.

Szardínia a Földközi-tenger második legnagyobb szigete, az olasz csizmától nyugatra fekszik, mindössze egyórás repülőútra van Rómától, és már eddig is híres volt lélegzetelállító partjairól. A Mirror arról írt, hogy most hivatalosan is a világ élvonalába került a sziget: a Baunei-part egyik legismertebb pontját, a Cala Goloritzét választották meg a világ legjobb strandjának.

A lista szerkesztőinek indoklása szerint: „Cala Goloritzé több mint egy egyszerű strand – nyers szépsége azonnal megérinti az emberek érzelmeit. Legyen szó arról, hogy a magasból tekintenek le rá, vagy a vízparton állnak, a látvány minden szempontból lélegzetelállító.”

A strandot különlegessé teszi a mellette emelkedő 143 méter magas „mészkőtű”, amely egy katedrális tornyára emlékeztet.

A víz kristálytiszta, tökéletes úszásra, de ami igazán kiemeli a tömegből, az a kivételesen szigorú természetvédelmi intézkedések sora.

Cala Goloritzé, középen a mészkőtű (Fotó: Shutterstock)

A Cala Goloritzét a 90-es években nyilvánították természetvédelmi területté, és azóta is rendkívül jól megőrzött állapotban maradt fenn.

A partra csak kétféleképpen lehet eljutni

Egy 90 perces túrával és 400 méteres szintkülönbség leküzdésével, vagy hajóval, amely csak 200 méterre közelítheti meg a partot – onnan már úszni kell, mivel a motorcsónak-forgalmat teljesen kizárták.

A strandot egy 1962-es földcsuszamlás hozta létre, kavicsos, fehér homokos partja és természetes sziklaíve pedig csak tovább fokozza a különleges hangulatot.

(Forrás: Shutterstock)

Aki ellátogat Szardíniára, az nemcsak Cala Goloritzé miatt nem fog csalódni.

A közel 1900 kilométeres partszakaszon több mint 200 strand található, köztük népszerű célpontok, mint Poltu Biancu, La Pelosa, Punta Negra és Rena Bianca. Ezeket könnyebben el lehet érni, de ugyanazt a ragyogó, kék vizet és nyugodt környezetet kínálják.

Sok kis öböl csak hajóval vagy nehéz túraútvonalakon keresztül közelíthető meg, ezért gyakran teljesen kihaltak. A természetközeli élmény szerelmeseinek igazi paradicsom.

A sziget belsejében is akad látnivaló

A Capo Caccia nevű drámai sziklaszirt páratlan kilátást nyújt, tetején világítótoronnyal, amely vonzza a sziklaugrókat és a búvárokat is.

A legnépszerűbb természeti látványosság a körülbelül kétmillió évvel ezelőtt kialakult Neptunusz barlangja sok cseppkővel és egy tóval, amely csak apály idején látogatható – bejárata alig egy méter magas, így dagálykor teljesen megközelíthetetlenné válik.

A kalandoroknak ajánlott a Gennargentu Nemzeti Park, ahol Szardínia legmagasabb csúcsa is található, valamint számos túraútvonal.

A nyugodt kikapcsolódásra vágyóknak pedig a sziget falvai és kisvárosai kínálnak idilli szálláshelyeket.

Szardínia tehát nemcsak a világ legjobb strandját kínálja, hanem egy sokoldalú, természeti csodákkal teli úti célt.