Trump reagált az őt pápaként ábrázoló MI-képre

Donald Trump elnök elutasította azokat a vádakat, amelyek szerint a mesterséges intelligenciával (MI) készült, őt pápaként ábrázoló kép sértő lenne a katolikusokra nézve, és azzal vádolta a médiát, hogy szándékosan gerjesztenek felháborodást.

A kép pénteken került a nyilvánosság elé Donald Trump Truth Social platformján, ahol az egyesekben negatív visszhangot váltott ki. Például Timothy Dolan, New York érseke – akit Trump a múlt héten a pápai tisztségre javasolt –, valamint a New York-i Katolikus Konferencia is nemtetszését fejezte ki.

Amikor hétfőn egy sajtótájékoztatón arról kérdezték, mit gondol a negatív katolikus reakciókról, Trump így válaszolt:

„Nem a katolikusokra gondolsz, hanem a kamuhíreket gyártó médiára. A katolikusoknak tetszett.”

Ferenc pápa április 21-én, húsvéthétfőn hunyt el. Halála kilencnapos gyászidőszakot indított el, amit a május 7-én kezdődő pápaválasztó konklávé követ, amelyen a bíborosok a Sixtus-kápolnában új egyházfőt választanak.

Trump hétfőn újságíróknak azt is elmondta, hogy nem látta a képet – amelyet a Fehér Ház hivatalos X-fiókja is megosztott – egészen vasárnap estig – írja a Politico.

„Fogalmam sincs, honnan jött. Lehet, hogy mesterséges intelligencia készítette, de semmit nem tudok róla. Csak tegnap este láttam először. A feleségemnek tetszett – azt mondta, milyen aranyos, nem igaz?”

– mondta.

Trump hétfőn viccelődött is a pápaság gondolatával, mondván, valószínűleg nem lesz belőle pápa, bár a múlt héten tréfásan kijelentette, hogy ő lenne a legjobb választás a posztra.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök nyilatkozik a washingtoni Fehér Házban 2025. március 7-én (Fotó: MTI/EPA/Consolidated News Photos pool/Chris Kleponis)