Több orosz repülőtér is bezárt ukrán dróntámadások miatt

Kedd hajnalban tucatnyi orosz repülőteret zártak le ukrán dróntámadások miatt, köztük Moszkva négy nagyobb légikikötőjét is. A támadássorozat, amely a második ilyen éjszaka volt egymás után, komoly zavart okozott az orosz légi közlekedésben, miközben az ország a május 9-i győzelem napi katonai parádéra készül.

A Szövetségi Légi Közlekedési Ügynökség járatkorlátozást rendelt el Moszkvában, Nyizsnyij Novgorodban, Volgográdban és más régiókban. Szergej Szobjanyin, Moszkva polgármestere elmondta, hogy

a főváros légterében összesen 19 drónt semmisítettek meg,

de „károk vagy áldozatok nem keletkeztek”, azonban elárulták, hogy a támadás során ablakok törtek be, mikor egy drón eltalált egy lakóházat Moszkva déli részén. Emellett további drónokat lőttek le Kurszk, Voronyezs, Penzai és más körzetek felett is. Az orosz légügyi felügyeleti szerv a Rosarita’s arról számolt be, hogy Moszkva mind a négy repülőterén leállították a felszállásokat a biztonság garantálása érdekében – közölte a DW.

Az Oroszország által három évvel ezelőtt indított háború kezdete óta Kijev több dróntámadást is indított Moszkva ellen, amelyek közül a legnagyobb offenzíva során három ember életét vesztette.

A támadások időzítése nem véletlen, hiszen néhány nap múlva, május 9-én tartják Moszkvában a második világháború befejezésének 80. évfordulóját ünneplő katonai parádét. Az eseményre több orosz szövetséges is meghívást kapott, és beszédet mond majd Vlagyimir Putyin elnök is, aki múlt héten háromnapos tűzszünetet jelentett be az ünnep alkalmából.

Az ukrán vezetés azonban nem veszi komolyan ezt a gesztust.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök gúnyosan reagált a javaslatra, és az Egyesült Államok által támogatott 30 napos feltétel nélküli tűzszünet végrehajtását sürgette. „Az oroszok május 9-i tűzszünetet kérnek, és maguk is minden nap lőnek Ukrajnára”– írta Zelenszkij közösségi oldalán. Szerinte ez„a legmagasabb rendű cinizmus”. Putyin elutasította az amerikai indítványt.

Bár a pontos károk mértékét egyelőre nem ismerni, a dróntámadások Ukrajna hadviselésének új dimenzióját mutatják, amelyek célja az orosz infrastrukturális rendszerek – például repterek – megbénítása.

A keddi támadás jól látható üzenet a moszkvai lakosság felé: a háború, amelyet a Kreml indított 2022 februárjában, közelebb van, mint gondolnák.

Kiemelt kép: Moszkva repülőtere (Fotó: Shutterstock)