Nagy visszatérés a láthatáron? – újra megjelenhet Oroszországban a McDonald’s, az IKEA és más nyugati márkák

Úgy tűnik, a McDonald’s, az IKEA, a KFC és más korábban kivonult nyugati márkák mégsem mondtak végleg búcsút az orosz piacnak. Bár 2022-ben látványos kivonulással tiltakoztak Oroszország ukrajnai inváziója ellen, több cég most újra védjegybejegyzési vagy -meghosszabbítási kérelmet nyújtott be az orosz hatóságokhoz – derítette ki a Deutsche Welle a Roszpatent adatbázisa alapján.

A Roszpatent szerint jelenleg mindössze 25 globális vállalat tartja aktívan bejegyezve a márkáját Oroszországban: ezek között van a McDonald’s, az IKEA, a Mercedes, a Jaguar és a Volvo is.

A védjegyek bejegyzése azt jelenti, hogy a vállalatok továbbra is birtokolják nevüket, logójukat és formatervezéseiket – vagyis más nem használhatja azokat jogszerűen.

A bejegyzések általában 10 évre érvényesek – közölte a Világgazdaság.

Az IKEA esete különösen figyelemre méltó: a svéd bútoróriás 2022-ben teljesen leállította tevékenységét Oroszországban, 2024-ben eladta utolsó helyi raktárát is, mégis legalább négy védjegybejegyzési kérelmet nyújtott be azóta, ezek közül egy még felülvizsgálat alatt áll. A McDonald’s és a KFC is hasonló stratégiát követ.

A cégek jogi lépései azt jelzik, hogy nem zárták be teljesen az ajtót Oroszország felé.

Jan Melkumov orosz közgazdász szerint a védjegyek megtartása vagy újraaktiválása formális, de stratégiai jelentőségű lépés. Ha a geopolitikai helyzet javulna, ezek a cégek gyorsabban és zökkenőmentesebben térhetnének vissza a piacra.

A visszatérésnek azonban több akadálya is lehet, ugyanis az orosz törvények értelmében, ha egy védjegyet három évig nem használnak, egy versenytárs megtámadhatja a használati jogot. Márciusban például az orosz Rusklimat cégnek sikerült elérnie, hogy a svéd Ericsson védjegyét töröljék.

Emellett az orosz hatóságok feltételekhez is köthetik a visszatérő cégek működését: elvárhatják a helyi gyártást, technológiaátadást vagy közös vállalatok létrehozását orosz partnerekkel.

Amíg a nyugati márkák kivárnak, a kínai, indiai és közel-keleti cégek gyorsan átvették a helyüket. A tanácsadó cég, a Nikoliers szerint 27 ilyen vállalat már 32 nyugati márkát váltott fel az orosz ruházati és cipőpiacon. Az új szereplők gyors alkalmazkodóképessége és politikai semlegessége lehetővé tette, hogy a nyugati kivonulásból üzleti előnyt kovácsoljanak.

Bár a cégek hivatalosan kivonultak, a védjegybejegyzések azt mutatják, hogy stratégiai szinten senki sem zárta ki végleg a visszatérés lehetőségét. A döntés azonban nem csupán gazdasági: figyelembe kell venni a reputációs kockázatokat, a helyi jogszabályokat, valamint a geopolitikai környezet változását is.

A végső kérdés már nem az, hogy megtehetik-e a visszatérést, hanem az, hogy mikor és milyen áron.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: Shutterstock)