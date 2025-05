Kínai katonai alakulatok is felvonulnak a moszkvai második világháborús megemlékezésen

Várhatóan a világ 29 vezetője, köztük Hszi csin-ping kínai államfő vesz részt a második világháborúban aratott győzelem 80. évfordulóján rendezendő ünnepségen Moszkvában – közölte kedden Jurij Usakov, a Kreml külpolitikai tanácsadója.

A győzelem napi ünnepségsorozatot május 8. és 11. között rendezik meg az orosz fővárosban, a díszszemlét május 9-én tartják a Vörös téren – írja az MTI.

A katonai parádén az orosz csapatokon kívül 13 ország, köztük Kína katonai alakulatai vonulnak fel Usakov tájékoztatása szerint.

A külpolitikai tanácsadó hozzáfűzte, hogy több második világháborús amerikai veterán is megjelenik majd a felvonuláson. A Kreml az Egyesült Államok moszkvai nagykövetét is meghívta, de egyelőre nem világos, hogy amerikai illetékesek is részt vesznek-e a parádén.

Usakov arról is beszámolt, hogy észak-koreai katonák nem vonulnak fel a parádén, Phenjan képviseletében Észak-Korea nagykövete lesz ott.

Vlagyimir Putyin orosz elnök április 28-án háromnapos tűzszünetet hirdetett az ukrajnai háborúban a Szovjetunió és szövetségesei második világháborúban a náci Németország felett aratott győzelmének 80. évfordulója alkalmából.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Jurij Kocsetkov)