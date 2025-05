Erdő Péter a konzervatívok csúcsjelöltje, nemzetközi tapasztalata teszi igazán esélyessé – véli a német Vatikán szakértő

Ferenc pápa húsvéthétfői halála után döntő időszak kezdődött a katolikus egyház számára. A május 7-én induló konklávé a Sixtus-kápolnában választja meg az új egyházfőt. A lehetséges jelöltek közül kiemelkedik Erdő Péter, esztergom-budapesti érsek. Azt, hogy mi teszi őt esélyessé, Andreas Englisch vatikáni szakértő fejtette ki.

Erdő Péter az egyik fő esélyes a 2025-ös konklávén

Erdő Péter 1952-ben született Budapest belvárosában, szigorúan vallásos családban, hat gyermek közül az elsőként. Pappá szentelése után Rómában tanult teológiát és egyházjogot, később pedig több egyetemen is tanított, többek között Buenos Airesben. 2003-ban II. János Pál pápa szentelte bíborossá, ami ritkaságnak számít. Pályafutása során számos magas egyházi tisztséget töltött be, így volt az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának elnöke, a püspöki szinódus jelentéstevője, valamint a 2021-es Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus főszervezője is – írja a német Frankfurter Rundschau lap.

A College of Cardinals Report szerint a ma 72 éves Erdő hagyomány tisztelő teológusnak számít. Évek óta a klasszikus katolikus tanítást képviseli, és nem mindig értett egyet Ferenc pápa reformjaival. Például a homoszexuális kapcsolatokról úgy fogalmazott: azok „ellentétesek Isten házasságról és családról alkotott tervével”. Emellett szívesen folytat párbeszédet más vallások képviselőivel is.

„Erdő bíboros a konzervatívok élharcosa”

– állapította meg Andreas Englisch, Vatikán szakértő a német sajtóban.

A szakértő szerint Erdő Péter – Ferenc pápával ellentétben – inkább értelmiségi típus, mint nép-pápa. Mégis,

nemzetközi tapasztalata jó esélyeket biztosíthat számára: a magyar nyelv mellett beszél németül, olaszul, franciául, spanyolul és angolul is. A 72 éves főpap több mint 25 könyv szerzője.

Mindezek ellenére más bíborosokat is esélyesnek tartanak Ferenc pápa utódjaként.

A konklávé a katolikus egyház egyik legjelentősebb szertartása. Ezúttal 133, 80 év alatti bíboros választja meg titkos szavazáson a 267. pápát. Erdő azon kevés európai jelölt közé tartozik, akiket komoly esélyesként tartanak számon. Hogy valóban őt választják-e meg, még kérdéses. A konklávé szerdán, május 7-én veszi kezdetét, miközben a vatikáni szakértők már esélylatolgatásokba kezdtek.