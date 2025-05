Catalin Predoiu belügyminiszter lett az ügyvivő miniszterelnök Romániában

Calalin Predoiu belügyminisztert, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) ideiglenes elnökét nevezte ki Románia ügyvivő miniszterelnökévé kedden Ilie Bolojan ideiglenes államfő, miután tudomásul vette Marcel Ciolacu miniszterelnök lemondását, és kiadta a kormányfői tisztség megüresedéséről szóló elnöki rendeletet.

A Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöki tisztségét is betöltő Ciolacu a kormánykoalíció közös államfőjelöltjének választási kudarca miatt jelentette be lemondását, miután kiderült, hogy Crin Antonescu volt PNL-elnök a megismételt elnökválasztás vasárnapi első fordulójában a harmadik helyen végzett, és így nem került be a május 18-án megrendezendő második fordulóba.

A miniszterelnök lemondásával az egész kormány megbízatása megszűnt, az alkotmány értelmében a kabinet csak korlátozott jogkörökkel látja el feladatát, amíg a parlament bizalmat szavaz egy új kormánynak. Az ügyvivő kormány nem adhat ki – a parlament által utólag megerősítendő – azonnali hatályú sürgősségi rendeleteket, nem terjeszthet a parlament elé törvénytervezeteket.

Az ideiglenes államfő ezzel szemben (csaknem) teljes jogkörrel intézkedhet az új elnök hivatalba lépéséig, de nem oszlathatja fel a parlamentet és nem írhat ki népszavazást.

Az alkotmány szerint három hónapig állhat ideglenes államfő, illetve 45 napig ügyvivő kormány az ország élén.

Marcel Ciolacu lemondása utat nyit a május 18-án megválasztandó új elnök számára, hogy hozzá közel álló politikus számára adjon kormányalakítási megbízást. Az alaptörvény tág mozgásteret biztosít az elnöknek a miniszterelnök kinevezésénél, de nem teszi lehetővé, hogy felmentsen egy olyan tisztségben lévő kormányfőt, aki a parlament bizalmát élvezi.

Május 18-án George Simion, a hagyományos pártok által szélsőségesnek tartott Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke, és Nicusor Dan, Bukarest európai uniós elkötelezettségű független főpolgármestere közül választ elnököt Románia 19 millió választópolgára.

Kiemelt kép: Calalin Predoiu (Fotó: Getty Images)