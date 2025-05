Az utóbbi idők legnagyobb terrorellenes akciója nevezte az irániak őrizetbe vételét a brit államtitkár

A brit belügyminisztérium nemzetbiztonsági államtitkára szerint az utóbbi idők legnagyobb terrorellenes akciója volt a hétvégén Angliában őrizetbe vett irániak elfogása – írja az MTI.

Dan Jarvis a londoni alsóház képviselőnek tartott keddi tájékoztatásában felidézte, hogy a Scotland Yard terrorellenes parancsnoksága szombaton két külön akcióval nyolc iránit vett őrizetbe.

Az első akcióban öt férfit Londonban, a dél-angliai Swindonban és az észak-angliai Manchesterben terrorcselekmények előkészítésének gyanújával fogtak el, és a terrorellenes parancsnokság nyomozói ugyanaznap három további iráni állampolgárt is őrizetbe vettek Londonban a nemzetbiztonsági törvény alapján. A Scotland Yard hangsúlyozta, hogy két különböző, egymáshoz nem kötődő ügyről van szó. A londoni belügyi államtitkár keddi alsóházi tájékoztatásában úgy fogalmazott:

az elmúlt időszakban ez volt a legnagyobb olyan akció, amelyben államok részéről megnyilvánuló fenyegetés, illetve terrorfenyegetettség ellen léptek fel a brit szolgálatok.

Dan Jarvis kijelentette, hogy a vizsgálat rendkívül összetett, és ő csak szigorúan korlátozott mértékű tájékoztatást tud jelenleg adni. Jarvis elmondta ugyanakkor, hogy a terrorcselekmények előkészítésének gyanújával elfogott öt iráni közül négy van továbbra is őrizetben, ötödik társukat szigorú feltételek mellett szabadlábra helyezték. Az államtitkár beszámolója szerint a rendőrség a vizsgálat keretében Manchesterben, Londonban és Swindonban számos helyszínen házkutatásokat kezdett, ezek jelenleg is tartanak és az ország más területeire is kiterjedtek.

Jarvis megerősítette, hogy a vizsgálat egy adott helyszín ellen tervezett terrorcselekmény előkészítésének gyanújához kötődik. A rendőrség értesítette az ügyről az érintett létesítményt, amelyet megfelelő biztonsági tanácsokkal is ellátott – mondta az államtitkár. A minisztériumi tisztviselő ugyanakkor megerősítette azt is, hogy műveleti és közbiztonsági okokból a rendőrség egyelőre nem tesz közzé részletesebb információt a hatósági gyanú szerint célba vett helyszínről.

Dan Jarvis elmondta: az ügy felderítésében számos szervezet vett részt, köztük a brit Országos Bűnüldözési Ügynökség (National Crime Agency, NCA), több rendőrkapitányság, valamint a brit nemzetbiztonsági és hírszerzési szolgálatok. A belügyi államtitkár szerint az akciót a terrorizmusellenes műveleti központ (Counter Terrorism Operations Centre, CTOC) hangolta össze, együttműködésben a Five Eyes-partnerországokkal. A Five Eyes az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Kanada, Ausztrália és Új-Zéland hírszerzési és elhárító szakszolgálatainak koordinációs szerveződése.

Az államtitkár elmondta azt is, hogy 2017 óta 43 olyan terrorcselekményt sikerült meghiúsítani Nagy-Britanniában, amely az előkészítés előrehaladott szakaszában járt.

Ehhez járul azonban az államok által támasztott súlyos fenyegetettség erősödése is – tette hozzá. Az államtitkár felidézte a brit biztonsági és elhárító szolgálat (MI5) vezérigazgatója, Ken McCallum legutóbbi beszámolóját, amely szerint az MI5 által államok részéről megnyilvánuló fenyegetések ügyében indított vizsgálatok száma egy év alatt 48 százalékkal nőtt, és 2022 januárja óta a szolgálat a rendőrséggel együttműködve húsz olyan, iráni támogatással tervezett támadás megakadályozására tett ellenlépéseket, amelyek potenciálisan halálos fenyegetést jelentettek.

A belügyi államtitkár elmondta azt is, hogy a brit kormány tervei alapján nyártól súlyos bűncselekménynek számít, ha valaki Nagy-Britanniában az iráni állam számára dolgozik és ezt nem jelenti be a brit hatóságoknak.

Kiemelt kép: Dan Jarvis, a brit belügyminisztérium nemzetbiztonsági államtitkára (Fotó: Getty Images)