Trollkodásnak szánta, nem lesz harmadszorra is elnök Donald Trump

Donald Trump egy friss interjúban cáfolta, hogy harmadik elnöki ciklusra készülne, noha korábbi kijelentései és kampánytermékei újabb találgatásokat indítottak el erről.

„Nyolc évig vagyok elnök, két cikluson keresztül leszek hivatalban. Mindig is úgy gondoltam, hogy ez nagyon fontos” – fogalmazott Trump az NBC Kristen Welkernek adott vasárnapi interjújában, melyet floridai rezidenciájáról rögzítettek – közölte a BBC.

A 78 éves elnök ezzel reagált azokra a spekulációkra, amelyek szerint megpróbálhatná megkerülni az amerikai alkotmány 22. kiegészítését, amely világosan kimondja: „senkit sem lehet kettőnél többször megválasztani az elnöki tisztségre”.

Trump bár korábban elvileg „ kijelentette”, hogy „nem viccel” azzal, hogy harmadszor – vagy akár negyedszer – is hivatalban szeretne maradni, később viszont azt mondta, ezek a kijelentések csupán az „álhírmédia” provokációjára születtek.

A találgatások új lendületet kaptak, amikor cége, a Trump Organization olyan kampánykalapokat kezdett árusítani, amelyeken a „Trump 2028” felirat szerepel. Bár sokan ezt újabb politikai szándéknyilatkozatként értelmezték, Trump tagadta, hogy ilyen terve lenne.

„Sokan árulják a 2028-as kalapot. De ez nem olyasmi, amit én szeretnék csinálni” – jelentette ki, hozzátéve: „Ez olyasmi, amit legjobb tudomásom szerint nem szabad megtenni”. Az elnök azt is elmondta, hogy sok támogatója „különböző dolgokat mondott” neki az alkotmányos kiskapukról, de nem kívánta részletezni, hogy megkeresték-e konkrét jogi javaslatokkal.

Az amerikai alkotmány megváltoztatása rendkívül bonyolult folyamat, ugyanis ehhez a kongresszus mindkét házának kétharmados, valamint az államok háromnegyedének jóváhagyása szükséges. Ezért

az elméleti lehetőség, hogy Trump harmadszorra is induljon, jelenleg jogi és politikai szempontból is rendkívül valószínűtlen.

A republikánus vezető ugyanakkor már nyíltan beszél lehetséges utódairól is, megemlítette J. D. Vance alelnököt, valamint Marco Rubio külügyminisztert is mint potenciális republikánus elnökjelölteket a 2028-as választáson. Az amerikai demokrácia történetében eddig egyetlen elnök, Franklin D. Roosevelt töltött be három ciklust – ez közvetlenül hozzájárult a 22. alkotmánykiegészítés megszületéséhez 1951-ben.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: MTI/EPA/Consolidated News Photos pool/Chris Kleponis)