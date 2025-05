Legalább hárman meghaltak és többen eltűntek egy felborult hajó miatt San Diego közelében

A helyi tűzoltóság tájékoztatása szerint négy embert sikerült kimenteni a vízből, őket kórházba szállították. Az Encinitas városi tűzoltóság helyettes vezetője, Jorge Sanchez elmondta: a hajón utazók egyike arról számolt be, hogy összesen 18-an lehettek a fedélzeten, de ennek pontos megerősítése egyelőre nem történt meg – írja az NBC News.

Multiple fatalities reported as boatload of illegal immigrants capsizes in San Diego

At least 18 people were found on the beach.

3 are confirmed dead.

Four people have been transported to local hospitals. pic.twitter.com/3GjbSCPUNO

