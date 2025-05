Nem hagyja annyiban az AfD a szélsőjobboldali minősítést, megtették a jogi lépéseket

Az Alternatíva Németországért (AfD) párt hétfőn bírósági keresetet nyújtott be a kölni közigazgatási bíróságon a német alkotmányvédelmi hivatal (BfV) döntése ellen, amely a pártot hivatalosan is szélsőjobboldalinak minősítette. Az AfD azonnali ideiglenes intézkedést is kér, hogy a határozat ne léphessen életbe a jogvita lezárásáig.

A lépés válasz a BfV május 2-i bejelentésére, amely szerint a hivatal három évig tartó, részletes vizsgálat után úgy ítélte meg, hogy az AfD etnikai alapú népfogalma sérti az emberi méltóságot, és szembemegy az alkotmányos renddel – írja a Bloomberg. A hivatal ezzel felhatalmazást kapott arra, hogy a pártot a demokráciát veszélyeztető szervezetként kezelje, így titkosszolgálati eszközöket, például lehallgatást, pénzügyi vizsgálatot és fedett megfigyelést alkalmazzon vele szemben. Az AfD ezzel szemben azt állítja, hogy politikai indíttatású döntésről van szó, amely célja a versenytárs kizárása a politikai küzdőtérről. A párt társelnöke, Alice Weidel egyik szóvivője elmondta, az AfD panaszt nyújtott be a közigazgatási bíróságon Kölnben, ahol a BfV székhelye is van. A bíróság megerősítette, hogy a kereset megérkezett a törvényszékre. A BfV pénteken jelentette be, hogy konkrét bizonyítékokkal rendelkezik arra vonatkozóan, hogy a párt olyan erőfeszítéseket tesz, amelyek „veszélyeztetik Németország demokratikus rendjét", illetve figyelmeztetett arra is, hogy összeegyeztethetetlen az ország szabad, demokratikus rendjével, hogy a párt a német nemzet fogalmát etknikai és származási alapon határozza meg. A párt elítélte a BfV pénteki döntését, amely szerinte politikailag motivált és a párt lejáratását és kriminalizálását szolgálja. A döntés időzítése különösen érzékeny, mivel az AfD népszerűsége az utóbbi hónapokban jelentősen megnőtt, és a közvélemény-kutatások szerint jelenleg a legnagyobb támogatottsággal rendelkező párt Németországban, főként a keleti tartományokban. A nemzetközi reakciók sem várattak magukra, Marco Rubio amerikai külügyminiszter álcázott zsarnokságnak nevezte Németország eljárását, míg Elon Musk szerint a döntés a demokrácia elleni extrém támadás. Az amerikai alelnök, J. D. Vance a keletnémet diktatúrához hasonlította a történteket, és úgy fogalmazott: „A Nyugat közösen bontotta le a berlini falat, de most újraépítik azt – ezúttal nem a szovjetek, hanem a német rendszerpártok." A német külügyminisztérium visszautasította a vádakat, és hangsúlyozta a lépés célja a demokrácia védelme, és a végső döntést független bíróságok hozzák majd meg. Kiemelt kép: Alice Weidel, az ellenzéki német Alternatíva Németországért (AfD) párt társelnöke 2025. január 11-én (Fotó: MTI/EPA/Martin Divisek)