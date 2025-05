Irán tagadja, hogy segített volna a Ben Gurion repülőtér elleni húszi támadásban

A jemeni húszi lázadókat általában támogató Irán tagadta hétfőn, hogy bármilyen segítséget nyújtott volna nekik a Tel-Aviv melletti Ben Gurion repülőtér ellen előző nap elkövetett rakétatámadásukhoz.

A húszik a palesztinok melletti szolidaritás jegyében szálltak be a Hamász iszlamista terrorszervezet által 2023. október 7-én kirobbantott Gázai övezeti fegyveres konfliktusba. Rakétákkal és drónokkal támadják a Vörös-tengeren elhaladó mindazon hajókat, amelyek megítélésük szerint bármilyen módon segítik Izraelt, valamint támadják Izrael területét. Az Egyesült Államok és szövetségesei viszont rendre megtorolják Jemenben a húszik támadásait.

„A jemeni nép palesztinok melletti kiállása egy szolidaritáson alapuló független döntés volt” – áll a iráni külügyminisztérium hétfőn kiadott közleményében, amelyben ezzel szemben az Egyesült Államok Jemen elleni támadásait a nemzetközi humanitárius jog „kirívó megsértésének” nevezték.

A húszik vasárnap késő este jelentették be, hogy „átfogó légi blokádot” vezetnek be Izrael ellen, és ismét célba veszik az izraeli repülőtereket amiatt, hogy Izrael újabb támadásokra készül a Hamász ellen a Gázai övezetben. A Ben Gurion repülőtér elleni vasárnapi rakétatámadás elkövetőjeként is ők jelentkeztek. Március óta ez volt az első olyan ballisztikus rakétájuk, amelyet az izraeli légvédelemnek nem sikerült elfognia. Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök fogadkozott, hogy megtorolják a támadást.

A kereskedelmi hajózási cégek és a fegyveres erők közötti kapcsolattartásra létrehozott Húszi Humanitárius Műveletek Koordinációs Központja már a támadás előtt figyelmeztetett, hogy a fegyveresek célba veszik az izraeli repülőtereket, főleg a Ben Guriont. A közleményhez egy levelet is csatoltak, amelyet – mint írták – elküldtek a genfi székhelyű Nemzetközi Légi Szállítási Szövetségnek (IATA) és az ENSZ Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetének (ICAO) is. Az üzenetben a húszik az összes nemzetközi légitársaságot felszólítják, hogy vegyék komolyan a bejelentést, és töröljék a „bűnös izraeli ellenség” repülőtereire tartó összes járatukat gépeik és utasaik biztonsága érdekében.

Kiemelt kép: A jemeni húszi lázadók ballisztikus rakétája becsapódásának helyét vizsgálják az izraeli biztonsági erők tagjai a tel-avivi Ben Gurion Nemzetközi Repülőtér mellett 2025. május 4-én (Fotó: MTI/EPA/Abir Szultan)