Egy belgrádi román férfi letépte a magyar zászlót a nándorfehérvári emlékkőről – VIDEÓ

Szombaton került nyilvánosságra egy videó a Déli Szemle felületén, amelyen az látható, ahogy egy belgrádi román férfi letépi a magyar zászlót az emlékkőről, majd annak helyére román szalagot helyez.

A kamera felé fordulva így nyilatkozik: „Mindenhol ellopják a történelmünket a magyarok. Erdélyt… Hunyadi János.”

A férfi ezután arról beszél, hogy a térség a második világháború végéig mocsaras vidék volt, majd a kommunista időkben épült be: „1944-ig semmi nem volt itt, csak mocsár. Aztán az Új Belgrád fel lett építve, de nem pénzen, hanem pro bono. A kommunista brigádok jöttek, románok és magyarok is, dolgoztak ingyen. A nagymamám is benne volt.”

A videó heves reakciót váltott ki az interneten, a férfit többen történelemhamisítással vádolják.

Kiemelt kép forrása: Facebook