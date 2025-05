Putyin gyakran elmélkedik azon, ki fogja őt követni az elnöki székben

Végső soron az orosz népnek kell döntenie arról, hogy ki vezesse majd Vlagyimir Putyin után az országot – derült ki abból a beszélgetésből, amelyet az orosz elnök Szaida Medvegyevával és Pavel Zarubinnel folytatott a vasárnap bemutatott "Oroszország. Kreml. Putyin. 25 év" című dokumentumfilmben.

„Mindig gondolok erre” – mondta a 72 éves politikus, amikor arról kérdezték, hogy szokott-e azon elmélkedni, hogy ki fogja őt követni az elnöki székben – írja az MTI.

„Végtére is a döntés a nép, vagyis, az orosz nép kezében van” – húzta alá. „Úgy vélem kell lennie egy személynek, vagy inkább személyeknek, akik közül az emberek választhatnak” – fűzte hozzá.

Putyin gyakorlatilag 1999. december 31., vagyis Borisz Jelcin elnök lemondása óta irányítja az Oroszországot

államfői vagy miniszterelnöki minőségben. 2000-ben és 2004-ben is négy évre elnökké választották, majd, mivel az orosz alkotmány nem enged meg kettőnél több egymást követő elnöki ciklust, távozott a tisztségből, amelyre Dmitrij Medvegyev addigi miniszterelnököt választották meg, Putyin pedig a kormányfői posztot töltötte be, majd az elnöki mandátum hat évre történő meghosszabbítását követően Putyin 2012-ben ismét államfő lett, majd a 2018-as és 2024-es választást is megnyerve hivatalban maradt.

Kiemelt kép: Vlagyimir Putyin orosz elnök az Orosz Gyáriparosok és Vállalkozók Szövetségének kongresszusán Moszkvában 2025. március 18-án. (Fotó: MTI/EPA/Reuters pool/Makszim Semetov)