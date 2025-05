Németh Balázs: összeállt a kép, Brüsszel felbérelte Magyar Pétert

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a minap bemondta, hogy a magyarok többsége támogatja Ukrajna uniós csatlakozását. Az ukrán elnök ezen állítására reagált Németh Balázs, aki Facebook-oldalán három pontban értelmezte az elhangzottakat.

Mint a minap megírtuk, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy hátterbeszélgetésen azt állította, hogy a magyarok „70 százaléka” támogatja Ukrajna EU-csatlakozását.

„Orbán ellenzéke egyébként nyílt közvélemény-kutatást készített minden magyar számára. A válaszadók 70 százaléka Ukrajna uniós csatlakozása mellett van. Vagyis a magyarországi emberek mellettünk vannak. Önök is tudhatják, hogy előkészített egy felmérést – az ottani emberek állítólag ellene vannak”

– fogalmazott Zelenszkij. Bár nem egyértelmű, hogy az ukrán elnök milyen felmérésre utalt, többen is úgy értelmezték, hogy Magyar Péterék Nemzet Hangja című szavazásáról lehetett szó.

Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője vasárnap reggel erre reagálva azt írta: „Ezzel szépen összeállt a kép! Brüsszel felbérelte Magyar Pétert, hogy szervezzen egy szavazást, amely bizonyítja, hogy a magyarok többsége támogatja Ukrajna csatlakozását.”

Hozzátette:

„A Tisza Párt elnöke elvégezte a feladatot, és majd erre a »szavazásra« hivatkozva előbb Zelenszkij, majd az ukrán és a nyugati sajtó azt harsoghatja, hogy a magyarok többsége támogatja Ukrajna csatlakozását, ám a gonosz Orbán Viktor mégis ellenzi, csak azért, hogy megtarthassa a hatalmát”.

Ezután hangsúlyozta: „Brüsszel, a megbízó szerepében elégedett, mivel bábjuk elvégezte a feladatát. Ha rajta múlna, nagy bajba kerülne Magyarország!”

Bejegyzése végén kiemelt e a VOKS 2025 szavazás fontosságát, amely kitöltésével mindenki hozzájárulhat ahhoz, hogy Magyarország megmutassa, mit gondolnak a magyarok valójában Ukrajna Európai uniós csatlakozásáról.

Ahogy arról többször is beszámoltunk korábban, hetek óta aktívan jelen van a brüsszeli kommunikációban Ukrajna uniós csatlakozása. Az elmúlt napokban például az EU bővítési biztosa, Marta Kos szerint „nagyon valóságos lehetőség”, hogy Ukrajna 2030-ig az Európai Unió tagjává válik. Orbán Viktor miniszterelnök többször is hangsúlyozta, hogy Brüsszel a Tisza Párttal tandemben, most akarják felvenni Ukrajnát az EU-ba, ami csődbe vinné a magyar gazdaságot, ezért ezt meg lehet, és meg is kell akadályozni.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyilatkozik kijevi hivatalában 2025. április 4-én, az Ukrajna elleni orosz háború negyedik évében (Fotó: MTI/EPA)