Közzétették a fotót: ezt a magyar férfit keresik a rendőrök gyilkosság miatt Ausztriában

Közétették az osztrák sajtóban annak a magyar férfinak a fényképét, aki a gyanú szerint lelőtte a barátnőjét egy bevásárlóközpont parkolójában Ausztriában.

Az osztrák rendőrség körözést adott ki a 32 éves magyar állampolgár ellen és felhívta a figyelmet arra is, hogy még mindig fegyver lehet nála – számolt be a Bild (a gyilkosság részleteiről szombati cikkünkben már beszámoltunk). Ezen kívül az osztrák rendőrök nemrég a férfi fotóit is nyilvánosságra hozták.

A német lap emlékeztetett arra, hogy a férfi szombaton hajnalban találkozott barátnőjével, nem sokkal éjfél után Maria Almban, a Salzburgtól délre fekvő kisvárosban, hogy utoljára beszéljenek. Közlésük szerint a pár nyolc hónap után szakított egymással. Mint írták, egy barátja elkísérte Jennifert, arra az esetre, ha a helyzet elmérgesedne, ő a kocsijában várakozott, de nem tudta megakadályozni a tragikus eseményt.

A Bild szerint P. Krisztiánnak a találkozón a lakáskulcsot kellett volna átadnia, azonban ezt nem tette meg, hanem

előrántott egy lőfegyvert, és arcon lőtte a 34 éves lányt.

Jennifer Z. a helyszínen meghalt, P. Krisztián pedig kocsijával elmenekült a helyszínről, és azóta is szökésben van.

Kiemelt kép: osztrák rendőrség.