Meghalt egy ember Németországban a stuttgarti gázolás miatt – de úgy fest, hogy nem merénylet történt

Meghalt egy ember a pénteken, Stuttgartban történt gázolás sérültjei közül, a többi sérült viszont már senki sincs életveszélyes állapotban. Mindeközben a rendőrök még végzik a szemtanúk kihallgatását, azonban a rendőrség jelenlegi álláspontja szerint nem merénylet, hanem közlekedési baleset történt.

Mint előzőleg írtuk, emberek csoportjába hajtott egy gépkocsi pénteken a délnyugat-németországi Stuttgartban. A gépkocsi – egy luxus kategóriájú sötét G osztályú Mercedes városi terepjáró – vezetőjét őrizetbe vették. A közlekedési balesetben legkevesebb nyolc ember megsérült, hármuk állapota súlyos – közölte akkor a rendőrség.

Azóta a német sajtó frissebb információkat közölt a balesetről. A Der Spiegel egyrészt arról számolt be, hogy

az egyik sérült – egy 46 éves nő – péntek este belehalt sérüléseibe.

Mint írták, az érintetteket ellátó stuttgarti kórház közlése szerint öt kiskorú is van a sérültek közt.

Merénylet, vagy baleset?

Azzal kapcsolatban, hogy mi is történt pontosan, már pénteken is volt némi bizonytalanság. Mint a Spiegel felidézte, a tűzoltóság gyorsan „közlekedési balesetnek” nevezte az esetet a közösségi médiában, míg a rendőrség kezdetben nem kívánt bővebben nyilatkozni arról, hogy mi is történhetett pontosan.

Ez azóta változott, ugyanis

a rendőrség most már úgy véli, hogy baleset történt.

Az elsődleges információk szerint a Mercedest vezető férfi egy egysávos mellékutcából kanyarodott rá nagy sebességgel a városból kivezető főútra, és eközben hajtott bele egy buszmegálló közelében sétáló csoportba. „A nyomozás jelenlegi állása és az eddig rendelkezésre álló információk alapján kollégáink […] úgy vélik, hogy tragikus közlekedési baleset történt. Jelenleg nincs jele támadásnak vagy szándékos cselekménynek” – írták a rendőrök.

Pénteken késő este Stuttgart önkormányzatának szóvivője is azt mondta, hogy minden bizonnyal baleset történt. „Az ügyészség megerősítette, hogy az Olgaecknél történt tragikus eset közlekedési baleset volt” – fogalmazott Susanne Kaufmann szóvivő.

Zajlik a szemtanúk kikérdezése

A német sajtó szerint a sofőr egy 42 éves férfi, akit azóta kihallgattak a rendőrök. A pontos körülményeket még szakértők vizsgálják, a baleseti szakemberek pedig már az este részletesen megvizsgálták a helyszínt. Emellett zajlik a szemtanúk kihallgatása, ők is segítenek majd a körülmények tisztázásában – írta ugyancsak Spiegel egy későbbi cikkben.

Mint közölték, a baleset kórházban lévő sérültjei közül már senki sincs életveszélyben (ez utóbbit a rendőrség szóvivője is megerősítette a lapnak utóbb). Az egyik kiskorún azonban több műtétet – köztük legalább egy arcműtétet is – is végre kellett hajtani.

A rendőrség szóvivője szombaton azt is közölte, hogy a sofőr ötéves gyermeke is az autóban volt a baleset idején, de ő nem sérült meg.

Kiemelt kép: Helyszínelő rendőrök Stuttgartban 2025. május 2-án, miután egy autós gyalogosok közé hajtott a délnyugat-németországi városban. MTI/AP/DPA/Marco Krefting.