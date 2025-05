Évtizedek óta nem látott betegség jelent meg Ausztriában: leprával diagnosztizáltak egy ember Bécsben

Leprával diagnosztizáltak egy 60 éves bécsi férfit. A pácienst és az orvosokat egyaránt meglepte a diagnózis, ugyanis az utolsó megerősített eset több évtizeddel ezelőtt volt Ausztriában. Pánikra azonban nincs ok.

Az esetről a Kronen Zeitung című lap számolt be, amelynek a beteggel is sikerült beszélnie. Mint írták,

az első tünetek még másfél évvel ezelőtt jelentkeztek, de akkor még senki sem tudta, milyen betegség áll a háttérben.

A páciens azt mondta a lapnak, hogy a betegség zsibbadással kezdődött, amely a talpából indult ki és a felsőteste felé terjedt tovább. „Enyhe zsibbadással kezdődött a talpamon. Először azt hittem, hogy magától elmúlik. De a zsibbadt foltok idővel egyre gyakoribbá váltak” – mondta, majd hozzátette, hogy a betegség terjedésével „végül a fülemet és az orromat is elérte”. Elmondása szerint orvostól orvosig járt – köztük több alternatív gyógyászhoz is – de sokáig nem derült ki, hogy mi okozhatja ezt a tünetet.

Közlése szerint végül idén áprilisban, egy Berlinben élő orvos barátjában támadt fel először a gyanú, hogy lepráról lehet szó, miután telefonon beszélt neki a zsibbadásról.

„Amikor elmondtam neki, hogy érzem magam, azonnal leprára kezdett gyanakodni. Távdiagnózisa után felkerestem a Bécsi Általános Kórházat. A kifejezetten a betegséget okozó baktériumokra irányuló részletes vizsgálatok azonnal megerősítették az első gyanúját” – számolt be a férfi.

Elmondása szerint a diagnózison nagyon megdöbbent. „Az utolsó ismert esetek nagyon régen voltak. Azt hittem, hogy ez a betegség kihalt Európában” – mondta, hozzátéve, hogy a betegsége nagy érdeklődést váltott ki a bécsi orvosok részéről. „Sok orvos keresett fel, és részleteket akartak megtudni a betegség lefolyásáról és az egészségi állapotomról” – fogalmazott a beteg, akiről egyébként tudni lehet, hogy a turisztikai iparágban dolgozik idegenvezetőként, és a Kronen Zeitung is „világjáróként” jellemezte őt.

Ugyanakkor, mint hozzátette, meg is könnyebbült a diagnózis után, mert legalább megtudta, hogy miben szenved. Azzal kapcsolatban, hogy hol fertőződhetett meg a leprával, azt mondta:

„Gyakran jártam a trópusokon, Afrikában vagy a világ más távoli részein munka miatt. Elméletileg bárhol megtörténhetett.”

Noha a teljes felépülés még hosszú időbe telhet, elmondása szerint most már a gyógyulás útján jár, amiért köszönetet mondott a bécsi kórház orvosainak is. A Kronen Zeitung szerint a kezelés két héttel ezelőtt kezdődött el, és három nagyon speciális antibiotikumot is szednie kell a páciensnek. Mindeközben az osztrák Egészségügyi Minisztérium trópusi betegségekért felelős részlege a férfi hozzátartozóit is megvizsgálta, hogy nem kapták-e el ők is a betegséget (a vizsgálat eredményei egyelőre nem ismertek).

Mint az osztrák lap írta,

Ausztriában utoljára évtizedekkel ezelőtt azonosítottak leprás beteget.

A lepra az ókortól kezdve a középkoron át egészen a modern évszázadokig jelent volt Európában, ugyanakkor emberről emberre csak huzamosabb kontaktus esetén képes terjedni – a Kronen Zeitung szerint épp ezért most sincs ok pánikra azzal kapcsolatban, hogy továbbterjedhet a betegség. A kór rendszerint több évik lappang, és ha nem kezelik, akkor hosszú távon számos tünetet okozhat, végső soron pedig halálhoz is vezethet (ugyanakkor az orvostudomány ma már teljes mértékben gyógyítani tudja a betegséget).

Napjainkban a leggyakrabban Délkelet-Ázsiában és Afrikában fordul elő, évente nagyjából 180 ezer embert fertőzhet meg a betegség. Mint a lap írta, legutóbb 2015-ben volt egy lepragyanús eset Ausztriában, de akkor végül cáfolták a betegség megjelenését.

Kiemelt kép: lepraszanatórium Indiában. Fotó: MTI/EPA/Pijal Adhikari.