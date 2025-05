Évekig fogságban tartotta gyerekeit egy német házaspár

A Spanyolországban letartóztattak egy német házaspárt, akik állítólag több mint két évig fogva tartották három gyermeküket otthonukban, hogy megóvják őket a Covid-19-től. A gyerekek sosem jártak iskolába, és még a ház udvarára sem léphettek ki.

Spanyolország északi részén, Oviedóban a helyi rendőrség letartóztatott egy német házaspárt, akik állítólag 2021 óta fogva tartották három gyermeküket otthonukban. Az apa, aki „CS” néven ismert, egy 53 éves német állampolgár, míg a felesége, egy 48 éves nő, aki amerikai és német állampolgársággal is rendelkezik – írja a Brussel Signal.

A három gyermek, egy 8 éves ikerpár és 10 éves testvérük, a helyi kormány gondozásába kerültek.

A pár állítólag a Covid-19 világjárványra hivatkozva döntött úgy, hogy bezárja gyermekeit házba, és legalább 2021 decembere óta nem engedték őket iskolába, még csak a ház udvarába sem. A helyi sajtó a ház belső terét rendkívül piszkosnak és szeméttel telinek írta le.

A gyerekek állítólag pelenkát viseltek, és mindig maszkot kellett hordaniuk.

Egy rendőr a sajtónak azt nyilatkozta: „A gyerekek teljesen el voltak zárva a valóságtól. Az egyikük meglepetten érintette meg a füvet, mintha először találkozott volna vele. Amint kivittük őket a szabad levegőre, mindhárman mélyeket lélegeztek, mintha soha nem lettek volna még a friss levegőn.”

A rendőrség áprilisban kezdett el nyomozni a szülők után, miután egy szomszéd bejelentést tett rájuk, aki arról számolt be, hogy időnként hallotta a gyerekek hangját, és látta is őket az ablakon keresztül, de a házat soha nem hagyták el. Ezután a rendőrsége megkezdte a ház figyelését, ahol hivatalosan csak az apa volt bejelentve, aki szintén nem hagyta el a házat, az ablakok redőnyei pedig mindig le voltak húzva, az ajtót is csak akkor nyitotta ki, amikor a szupermarketekből rendeltek.

Április 28-án, nem sokkal az országos áramkimaradás előtt, hét rendőr lépett be a házba, ahol a férfi rendkívül zilált állapotban, mezítláb várta őket. Az apa állítólag azt mondta a rendőröknek, hogy várjanak, amíg a gyerekek felveszik a maszkjaikat. A gyerekek megijedtek, és szorosabban ragaszkodtak az anyjukhoz, aki azt mondta a hatóságoknak, hogy a gyerekek súlyosan betegek, és nem szabad megközelíteni őket.

„Mindhárman három maszkot viseltek egymásra húzva” – nyilatkozta az egyik rendőr a La Nueva España szerint.

A nő elmondta a rendőröknek, hogy a család 2021 decemberében költözött be a házba, és azóta úgy döntöttek, hogy nem engedik ki a gyerekeket, hogy „megóvják őket a nagyon sérülékeny egészségük miatt”. A rendőrség beszámolója szerint a gyerekek egy piszkos szobában aludtak, ahol nem volt friss levegő.

Míg a szülők őrizetbe kerültek, a három gyermeket egészségügyi vizsgálatokra küldték egy helyi kórházba, majd a szociális szolgálatok gondozásába kerültek.

A kiemelt kép illusztráció.