Leállítja a kínai áruk közvetlen értékesítését az USA-ban a Temu – drágulás jöhet világszerte

A vállalat döntése drasztikus fordulatot jelez az amerikai e-kereskedelmi piacon, miután az USA szigorított a korábbi vámszabályozáson.

A Temu ezentúl kizárólag „helyi eladókon” keresztül bonyolítja az értékesítéseket, azaz az amerikai vásárlók megrendeléseit már az ország határain belülről teljesítik. A cég közleménye szerint a cél az, hogy helyi kereskedőket segítsenek ügyfélkörük bővítésében és vállalkozásuk növekedésében.

A változás hátterében a „de minimis” szabályozás szigorítása áll, amire hivatkozva a cégek vámok és importadók megfizetése nélkül tudtak szállítani kis értékű termékeket az USA-ba.

Ez a 800 dollárnál kisebb értékű importcsomagokra vonatkozó vámmentességi kiskapu, amelyet a Temu és a másik kínai óriás, a Shein is kiemelten kihasznált, most lényegében megszűnik. A Biden- és a Trump-kormányzat is többször bírálta már a mentességet, mert szerintük az hátrányosan érintette az amerikai gyártókat, és teret adott illegális termékek – például szintetikus opioidok – beáramlásának is.

A Temu lépésével párhuzamosan új vámokat is bevezettek: a 800 dollárnál olcsóbb csomagokra mostantól akár 120 százalékos adókulcs is vonatkozhat, a fix vámdíj pedig júniusban 200 dollárra emelkedhet – közölte a BBC.

A Temu már korábban figyelmeztetett arra, hogy a globális kereskedelmi szabályok változásai miatt áremelkedések várhatók.

A vásárlók ezt előbb az Egyesült Államokban, majd az Egyesült Királyságban és az Európai Unióban is érzékelhetik, mivel ezek az országok és régiók szintén felülvizsgálják a kis értékű csomagokra vonatkozó vámmentességi szabályokat.

Az amerikai vámhatóság, a CBP adatai szerint az összes beérkező csomag több mint 90 százaléka esett eddig a de minimis szabályozás alá, az új rendszer viszont növeli a határőrök leterheltségét, és kérdéses, hogy valóban csökkenhet-e az illegális csempészet.

Az online vásárlás korszakát átalakító Temu és Shein így új fejezet elé néz az amerikai piacon.

