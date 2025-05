Erős földrengés rázta meg Chilét, szökőárriadót rendeltek el

Súlyos, 7,5-ös erősségű földrengés rázta meg Chile déli partvidékét péntek reggel, melynek következtében szökőárriadót adtak ki és evakuálást rendeltek el a Magallanes régióban – közölték a chilei hatóságok.

Szökőárriadót adtak ki és evakuálást rendeltek el, miután hatalmas, 7,5-es erősségű földrengés rázta meg Chile és Argentína partvidékét – írta a The Sun.

A rengés a Drake-átjáró térségében, Puerto Williamstől délre, a Horn-fok és az Antarktisz között történt, 6,2 mérföldes (kb. 10 km) mélységben – erősítette meg az Egyesült Államok Geológiai Szolgálata (USGS). A Chilei Haditengerészet Hidrográfiai és Oceanográfiai Szolgálata (SHOA) szerint a földrengés 135 mérfölddel (kb. 217 km) délre történt Puerto Williamstől.

🚨 Suenan las alarmas en Puerto Williams, Chile. 🏃‍♂️ La gente abandona todo y huye ante el alerta de Tsunami. 📱 https://t.co/ihC778sm2B https://t.co/awknj8B0kg pic.twitter.com/UtP7BSxK9o — Noticias Argentinas (@NAagencia) May 2, 2025

A rengés következtében a chilei Nemzeti Katasztrófavédelmi Szolgálat (SENAPRED) azonnal elrendelte a part menti területek evakuálását a Magallanes régióban, valamint elővigyázatossági figyelmeztetést adott ki a chilei antarktiszi területekre is.

A közösségi médiában és hírügynökségi felvételeken drámai jelenetek láthatók: civilek sietve hagyták el épületeiket és biztonsági gyülekezőhelyekre indultak. A földrengés helyi idő szerint reggel 9 óra előtt történt.

A hatóságok jelenleg is elemzik a földrengés hatásait az infrastruktúrára és az alapvető közszolgáltatásokra, és az eseményről hivatalos jelentésekben számolnak majd be. Egyelőre nem érkezett jelentés súlyosabb károkról vagy sérültekről. A Magallanes régió és a közeli lakott területek jelenleg is fokozott készültségben vannak, a hatóságok arra kérik a lakosokat, kövessék az evakuálási és biztonsági utasításokat.