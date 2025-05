Dróntámadás ért egy Gázába tartó segélyhajót Málta közelében

Az aktivisták a támadásért Izraelt tették felelőssé, és felszólították az izraeli nagykövetek elszámoltatását a nemzetközi jog megsértéséért, beleértve Gáza folyamatos blokádját is.

Activist aid ship hit by drones on the way to Gaza, NGO says https://t.co/9nfeef4UzU pic.twitter.com/f9N6CTgSAg

— New York Post (@nypost) May 2, 2025