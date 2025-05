„Az emberek készen állnak a változásra” – a pénteki választási eredmény Farage elképzeléseit is túlszárnyalta

A két legnagyobb hagyományos brit politikai erő, a kormányzó Munkáspárt és az ellenzéki Konzervatív Párt egyaránt jelentős veszteségeket szenvedett az angliai helyhatósági és időközi parlamenti választásokon – írja az MTI. A pénteken ismertté vált előzetes részadatok szerint ugyanakkor előretört a radikálisan EU-szkeptikus, jobboldali Reform UK párt.

Angliában csütörtökön 24 helyi önkormányzat 1641 tanácsnoki helyére kellett képviselőket választani. Emellett időközi parlamenti választást is tartottak a nyugat-angliai Runcorn and Helsby választókörzetben, amelynek korábbi munkáspárti képviselője, Mike Amesbury tavaly verekedésbe keveredett, büntetőeljárás indult ellene és ezért lemondott alsóházi mandátumáról.

A legnagyobb feltűnést ennek a választásnak az eredménye keltette, a mandátumot ugyanis a Nigel Farage vezette Reform UK jelöltje, Sarah Pochin nyerte.

A többszöri újraszámlálás után, pénteken kihirdetett eredmény szerint Sarah Pochin mindössze hat vokssal többet szerzett, mint munkáspárti ellenfele, Karen Shore. A modern brit politikatörténetben még egyetlen jelölt sem nyert parlamenti választást ilyen szűk többséggel.

Runcorn and Helsby választókerülete eddig hagyományosan munkáspárti erősségnek számított. Ebben a körzetben a tavaly júliusi nagy-britanniai parlamenti választáson – amelynek eredményeként a Munkáspárt 14 évi konzervatív kormányzás után hatalomra került – az azóta lemondott Mike Amesbury 14 696-tal több szavazatot gyűjtött, mint a második helyen végzett akkori Reform UK-jelölt.

A Reform UK 2018-ban alakult Brexit Párt néven, majd egy évvel a brit EU-tagság megszűnése – vagyis legfőbb politikai programjának megvalósulása – után, 2021 januárjában felvette jelenlegi nevét.

A Runcorn and Helsby választókerületében aratott mostani győzelmével a Reform UK alsóházi képviselőinek száma az eddigi négyről ötre emelkedett.

Az ugyancsak csütörtökön tartott részleges angliai helyhatósági választások végleges eredményei a hétvégén válnak ismertté, de az első részadatok szintén a Reform UK jelentős előretörését jelzik, mindenekelőtt a Munkáspárt és a konzervatívok kárára. A Reform UK az egyik meghatározó helyhatósági körzet, a közép-angliai Staffordshire megye tanácsában – ahol eddig egyetlen választott képviselője sem volt – többségbe került, mivel a nem végleges adatok szerint a 62 tanácsnoki mandátumból 34-et megszerzett. Ebben a megyei tanácsban eddig a Konzervatív Párt volt biztos többségben 53 választott képviselővel. Keir Starmer munkáspárti miniszterelnök pénteki nyilatkozatában „csalódást keltőnek” nevezte az előző napi angliai választások kimenetelét, de hozzátette: az eredmény is arra ösztönzi kormányát, hogy még gyorsabban hajtsa végre az általa elkezdett gazdaságátalakítási programot.

Nigel Farage: A mai nappal véget ért a kétpárti politika

A péntek délutáni eredmények megjelenését követően beszédet tartott Nigel Farage, a Reform UK párt vezetője, aki győzelmet hirdetett a Konzervatív Párt és Munkáspárt felett. „Arról beszélt [Sir Keir Starmer – a szerk.], hogy Nigel Farage megeszi a Konzervatív Pártot reggelire.”

„Nos, egy dolgot elfelejtett: a Munkáspártot meg fogjuk enni reggelire és ez ma bekövetkezett”

– mondta Farage, aki arról is beszélt, hogy kiiktatták a torykat a pénteki választásokon, valamint az amerikai kormányzati kiadáscsökkentési politika mintájára fognak könyvelőket küldeni a közhivatalokba, hogy a megyei költségvetéseket felülvizsgálják.

„Azt tanácsolom azoknak, akik a durham megyei tanácsban klímaváltozáshoz kötődő, vagy sokszínűségi–befogadási–méltányossági politikával foglalkoznak vagy azoknak, akik home office-t szerettek volna kérni, hogy szerintem jobban járnak, ha elkezdenek új munkahely után nézni, nagyon, nagyon gyorsan”

– mondta Farage, aki azzal folytatta: a mai nap a kétpártrendszer végét jelenti az Egyesült Királyságban. „Befejeződött, vége van, lezárult” – tette hozzá. A beszédet követően Farage a Sky Newsnak nyilatkozva arról beszélt: az emberek készen állnak a valódi változásra. Szerinte a Munkáspárt és a Konzervatívok azért teljesítettek ilyen rosszul a pénteki voksoláson, mert nem vették észre, milyen rosszul is élnek az emberek Nagy-Britanniában.

„Ez egy Refom-rengés [Reform-quake – a szerk.] volt!” – mondta Farage arra utalva ezzel, hogy szerinte politikai földrengés történt a pénteki napon. Arról is beszélt, hogy az eredmények ismeretében már lehet beszélni arról a csendes többségről, amely egyetért a Reform UK politikájával. Kérdezték arról is, hogy mit gondol azokról a korábban félkomoly állításokról, miszerint akár az Egyesült Királyság miniszterelnöke is lehet egy napon. Farage erre a következőképpen válaszolt.

„Hát, már nem nevetnek ezen annyira, igaz?”

– mondta.

Kiemelt kép: Nigel Farage, a Reform UK párt vezetője (b) az időközi helyhatósági és parlamenti választások eredményváró rendezvényén, 2025. május 2-án (Fotó: Getty Images)