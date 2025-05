A külföldi választók már megkezdték a szavazást a román elnökválasztáson

Két nappal a hazai szavazóhelyiségek megnyitása előtt megkezdődött pénteken a romániai elnökválasztás első fordulója a külföldön berendezett csaknem ezer szavazókörben.

A külföldi voksolás megkönnyítését célzó, 2019-ben elfogadott törvény értelmében a külföldön élő/tartózkodó román állampolgárok nemcsak a belföldi voksolásra kijelölt vasárnapi, hanem az azt megelőző pénteki és szombati napon is leadhatják voksukat. Számukra most minden korábbinál több, 965 szavazókört rendeztek be külföldön.

A külföldi választókörök pénteken mindenütt helyi idő szerint 7 órakor nyitottak. A voksolás közép-európai idő szerint csütörtökön 21 órakor kezdődött Új-Zélandon. Az első 12 órában 7846 román állampolgár járult az urnákhoz.

Az érvénytelenített tavalyi elnökválasztás első fordulójában az első 12 órában 13 461 szavazó voksolt külföldön, de akkor pénteken helyi idő szerint délben nyitottak a szavazókörök.

Az állandó választásási hatóság (AEP) csütörtöki közlése szerint 1 016 350 bejelentett külföldi lakhellyel rendelkező felnőtt román állampolgár jogosult szavazni a mostani elnökválasztáson, közülük alig 6085-en regisztráltak levélvoksolásra. A hatóság emailben értesíti közülük azokat, akiknek a szavazata nem érkezett meg időben postai úton, figyelmeztetve őket, hogy választójogukat már csak személyesen gyakorolhatják valamely hazai vagy külföldi szavazókörben.

Az AEP szerint Magyarországon 27 562 szavazásra jogosult román állampolgár rendelkezik bejelentett állandó lakhellyel.

A külföldön élő román állampolgárok számát a bukaresti kormány egyébként mintegy 4-5 millióra becsüli, de többségük továbbra is romániai állandó lakhellyel, a hazai választói névjegyzékben szerepel.

A román állampolgárok – lakhelytől függetlenül – bármelyik hazai, vagy külföldi szavazóhelyiségben leadhatják voksukat, ha előtte nem szavaztak másutt, tekintettel arra, hogy a szavazólapok mindenütt azonosak.

Külföldön pénteken, szombaton és vasárnap is helyi idő szerint 7 órakor nyitnak, illetve 21 órakor zárnak a román szavazókörök, de vasárnap – időzónától függetlenül – mindenütt véget vetnek a voksolásnak amikor Romániában bezárnak a szavazókörök. A Romániától nyugatra lévő országban tehát kevesebb idő áll a román állampolgárok rendelkezésére, hogy leadják szavazatukat. Az újítással a bukaresti hatóságok azt akarták megelőzni, hogy a jelöltek az exit poll, illetve a részeredmények ismeretében mozgósíthassák a nyugati országokban élő támogatóikat, ahogyan történt ez a tavalyi érvénytelenített voksoláson, november 24-én.

A belföldön kialakított csaknem 19 ezer szavazókörbe vasárnap, helyi idő szerint 7-21 óra között várják a román választópolgárokat, hogy az ország következő államfőjéről döntsenek.

