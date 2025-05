Melegrekorddal kezdődött a május Nagy-Britanniában – írja az MTI.

A brit meteorológiai intézet (Met Office) csütörtök délutáni beszámolója szerint a nap folyamán 28 fokot mértek a világhírű nyugat-londoni királyi botanikus kert, a Kew Gardens megfigyelőállomásán. Az intézet közölte, hogy május első napján soha nem jegyezett fel ilyen magas hőmérsékletet Nagy-Britanniában.

A Met Office hangsúlyozta, hogy valószínűleg nem is ez lesz az új rekord, mivel a hőmérséklet a mérés időpontjában még emelkedett.

A meteorológiai intézet adatai szerint a legutóbbi május 1-i nagy-britanniai melegrekordot 35 évvel ezelőtt, 1990-ben mérték az északkelet-skóciai Lossiemouth városában 27,4 fokkal. A mostani hőséghullám ugyanakkor korántsem terjed ki az egész országra, sőt igen jelentős kontraszt alakult ki az északi és a déli térségek között: a Met Office csütörtök délutáni adatai szerint Nagy-Britannia legészakibb vidékén, a Shetland-szigeteken csak 9,2 fokig emelkedett napközben a hőmérséklet.

A korán beköszöntött nyár a déli országrészekben sem lesz hosszú életű: a brit meteorológia előrejelzése szerint egy markáns hidegfront nyomán vasárnap már Londonban is csak 13 fok körüli hőmérsékleti maximum várható. A Met Office közölte azt is, hogy április volt a legnaposabb hónap Nagy-Britanniában a rendszeres mérések 115 évvel ezelőtti kezdete óta. Az intézet áprilisban országos átlagban 228,9 napsütéses órát jegyzett fel; ez 47 százalékkal több a hosszú távú átlagnál.

A múlt havi nagy-britanniai középhőmérséklet 9,6 fok volt, 1,7 fokkal magasabb az áprilisi hosszú távú középhőmérsékleti átlagnál. A havi középhőmérséklet mércéjén ez volt a harmadik legmelegebb április Nagy-Britanniában azóta, hogy ennek az adatnak a mérése 1884-ben megkezdődött.

Az idei április meglehetősen száraz is volt: országos átlagban az ilyenkor szokásos csapadékmennyiség 56 százaléka hullott a múlt hónapban. Ugyanakkor ezen az átlagon belül is igen jelentősek voltak az eltérések: a délnyugat-angliai Cornwall megye az áprilisi átlagos csapadékmennyiség 169 százalékában részesült, az ország átellenes sarkában, az északkelet-angliai Tyne and Wear megyében ugyanakkor az áprilisi csapadékátlag alig 7 százaléka esett a múlt hónapban.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)