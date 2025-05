Megszólalt a külügyminisztérium: bíznak Marco Rubioban

Marco Rubio külügyminiszter látja el a csütörtökön a Fehér Házból távozott Mike Waltz, korábbi nemzetbiztonsági tanácsadó feladatait, átmeneti jelleggel. Waltz a közösségi médiában mondott köszönetet Trumpnak az ENSZ-nagyköveti jelölésért.

Az amerikai külügyminisztérium közleménye szerint bíznak benne, hogy külügyminiszteri feladatai mellett képes ellátni az átmeneti nemzetbiztonsági tanácsadói feladatokat is Marco Rubio – írja a CNN nemsokkal azután, hogy a Fehér Ház eltávolította pozíciójából Mike Waltzot, akire ENSZ-nagykövetként számítanak a továbbiakban.

Ahogy arról korábban már írtunk, távozik nemzetbiztonsági tanácsadói pozíciójáról Mike Waltz, akit Donald Trump jelölt az Egyesült Államok ENSZ-nagykövetének. A pontos okok ismeretlenek, azonban a márciusi Signalgate-botrány minden bizonnyal hozzájárulhatott a felelősség vállalásához.

A továbbiakban Marco Rubio külügyminiszter látja el Mike Waltz feladatait, átmeneti jelleggel.

Nemsokkal távozás és a nagyköveti jelölés bejelentése után amerikai külügyminisztérium szóvivője is, Tammy Bruce arról beszélt, szerinte Rubio nem fogadta volna el a megbízatást, ha nem lenne alkalmas a feladatra. „Ez az emberek menedzseléséről szól. Arról szól, hogy a megfelelő emberekre bízzuk a megfelelő feladatokat, ahogy az elnök is ezt csinálja” – mondta Tammy Bruce. Távozása után Mike Waltz is megszólalt, aki az X közösségi platformon közzétett bejegyzésében a következőket írta.

„Mélységesen megtisztelő, hogy folytathatom a Trump elnök úr és hazám érdekében végzett szolgálataimat”

– írta Mike Waltz ENSZ-nagyköveti jelölésével kapcsolatban.

Kiemelt kép: Marco Rubio amerikai elnök külügyminiszter (Fotó: MTI/EPA/Graeme Sloan)