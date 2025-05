Károly király szívhez szóló üzenetet küldött rákbeteg társainak

Károly király a Buckingham-palotában tartott fogadáson köszöntötte a rákos betegeket támogató közösségi kezdeményezések képviselőit, és egy személyes, szívhez szóló üzenetet küldött rákos betegségben szenvedő társainak.

A király a rákellenes jótékonysági szervezetek támogatására rendezett eseményen osztotta meg gondolatait, amelyekben a betegség megpróbáltatásait és a betegséggel való küzdelmet részletezte.

A király üzenetében arról beszélt, hogyan válhatott a rák „statisztikájává” – utalva arra, hogy az Egyesült Királyságban naponta több mint 1000 új rákos esetet regisztrálnak. Hozzátette, hogy

a rákkal való együttélés során szerzett tapasztalatai azt mutatják, hogy „a betegség legsötétebb pillanatait is megvilágíthatja a legnagyobb együttérzés”.

„De mivel én magam is ezen statisztikák egyike vagyok, tanúsíthatom, hogy ez egy olyan élmény is lehet, amely élesen fókuszba hozza az emberiség legjavát” – mondta a király. Ezen kívül a rákos betegeket és az őket segítő közösségek emberségét és szakértelmét is dicsérte, kiemelve, hogy a legnehezebb időkben is a legnagyobb segítséget a támogatás és a közösség adhatja.

A király a rákos betegeket segítők „gondoskodó közösségét” emelte ki, és rámutatott „az emberi kapcsolatok mélyreható értékére”.

„Bár minden beteg útja más lehet, együtt biztosítjátok, hogy a rákdiagnózis soha ne jelentse azt, hogy remény és támogatás nélkül kell szembenézni a jövővel” – tette hozzá.

Az üzenetében Károly király idézte Dame Deborah Jamest, aki 2022-ben hunyt el bélrákban. A király szavait idézve kifejtette: „Ne bánjatok meg semmit; és mindig, mindig legyen reményetek”. A fogadáson a néhai Deborah James szülei, Alistair és Heather James is részt vettek, akik a király idézetét különleges megtiszteltetésnek tartották – közölte a BBC.

A Buckingham-palotában rendezett eseményen jelen voltak olyan jótékonysági szervezetek képviselői, mint a Macmillan Cancer Support, a Breast Cancer Now, a Maggie’s és a Children’s Hospice South West, valamint olyan hírességek, mint Adele Roberts rádiós műsorvezető, Richard E. Grant színész és Ashley Cain volt labdarúgó.

A rendezvény célja a rákos betegeket segítő közösségi projektek és a rák megelőzésével kapcsolatos kezdeményezések elismerése volt.

A fogadásra kiállításokat is szerveztek, amelyek bemutatták a rákos betegeket támogató csoportok munkáját, köztük a Wigs for Heroes és a Move Dance Feel programokat, amelyek többek között tánccal támogatják a rákos nőket. A rendezvény sikeres volt, felhívta a figyelmet a rákos betegeket segítő közösségi erőfeszítések fontosságára, és tovább erősítette a rákos betegeket és hozzátartozóikat támogató közösségi összefogást.

Kiemelt kép: Károly walesi herceg (Fotó: MTI/EPA/Neil Hall)