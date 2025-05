Arról cikkezik az angolszász sajtó, hogy távozik a Fehér Házból Mike Waltz

Donald Trump amerikai elnök nemzetbiztonsági tanácsadója, Mike Waltz lemondhat tisztségéről – értesült a több angol nyelvű portál. Waltz a Fehér Ház egyik kulcsfigurája volt az orosz–ukrán béketárgyalások során, de a márciusi Signalgate kiszivárogtatási botrány után kénytelen volt vállalni a felelősséget.

Mike Waltz, Donald Trump amerikai elnök nemzetbiztonsági tanácsadója, távozik posztjáról – jelentette a Reuters, egy, az ügyet ismerő forrásra hivatkozva. A hír meglepetésként érte a sajtót többek közözött azért is, mert Waltz még a mai napon a televízióban szerepelt, ahol az ukrajnai háborúról beszélt, és arról, hogy ideje Oroszországot visszahozni a tárgyalóasztalhoz.

Waltz az Egyesült Államok béketárgyalási küldöttségének tagjaként aktívan részt vett a márciusban Szaúd-Arábiában rendezett egyeztetéseken, ahol 30 napos tűzszüneti javaslat került az asztalra.

A lemondás pontos körülményei nem ismertek, de a márciusban kirobbant Signalgate-botrányban betöltött szerepe hozzájárulhatott a döntéshez.

A botrány akkor robbant ki, amikor Jeffrey Goldberg, a The Atlantic hírlap főszerkesztője véletlenül bekerült egy Signal csevegőcsoportba, amelyet a Trump-adminisztráció magas rangú tagjai: köztük Pete Hegseth védelmi miniszter is használtak. A csoportban többek között az amerikai jemeni csapásokról is szó esett. A kiszivárgás komoly belpolitikai vihart kavart Washingtonban.

Waltz a Fox News-nak adott interjújában elismerte, hogy ő hozta létre az említett csoportot, és a vállalja felelősséget a történtekért, majd „megalázónak” nevezte a botrányt:

„A legjobb technikai szakembereink vizsgálják, hogyan történhetett ez meg. Jeffrey Goldberg száma nem volt a telefonomban, nem ismerem ezt az embert.”

Amikor rákérdeztek, hogyan kerülhetett mégis be a csoportba Goldberg, Waltz úgy fogalmazott: „Ha egy ismerősöd névjegyében szerepel valaki más, akkor az valahogy beszívódik a rendszerbe.”

A hírek szerint nem csak Waltz, hanem helyettese, Alex Wong is távozik posztjáról.

Egyelőre nem tudni, ki veszi át Waltz helyét, de egyes források szerint esélyes lehet Steve Witkoff különleges megbízott, aki korábban mind az orosz–ukrán diplomáciai folyamatokban, mind a közel-keleti ügyekben is aktív szerepet vállalt.

A Sky News washingtoni tudósítója a híreszteléssel kapcsolatban úgy fogalmazott:

„Waltz egyértelműen bűnbakként került ki ebből az ügyből. Nem kizárt, hogy Trump már régóta várt erre a pillanatra.”

Amennyiben Waltz tényleg távozik, az komoly átrendeződést válthat ki a Fehér Ház külpolitikai és nemzetbiztonsági döntéshozatalában, különösen egy olyan időszakban, amikor az USA több nemzetközi konfliktusban is intenzíven próbál közvetíteni

Kamala Harris alelnökjelöltje Tim Walz, azonnal reagált a hírre az X-en, kihasználva a politikai helyzet adta lehetőséget, ahol azt írta: „Mike Waltz elhagyta a chat-beszélgetést.”

Kiemelt kép: Michael Waltz amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó a washingtoni Fehér Házban, miközben az amerikai elnök nagykövetjelöltekkel találkozik 2025. március 25-én (Fotó: MTI/EPA pool/Shawn Thew)