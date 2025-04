Kiállja az idő próbáját a világ egyik leghíresebb emlékműve

Az ismételten felmerülő aggályok ellenére nem fenyegeti rozsdásodás veszélye a párizsi Eiffel-tornyot – jelentette ki Jean-Francois Martins, a francia főváros egyik legfőbb turisztikai látványosságának üzemeltetéséért felelős vállalat elnöke.

„Hihetetlen állapotban van” – hangsúlyozta Martins röviddel az Eiffel-torony nagyszabású felújítási munkálatainak lezárulta előtt. Nagyon szilárd a torony szerkezete – tette hozzá.

A jelenleg zajló festési munkálatok során a torony egyik részén felszedték a korábbi 19 festékréteget és meglepetéssel tapasztalták, hogy „a fém tökéletes állapotban volt” – mondta hozzátéve, hogy „Gustave Eiffel nagyon jó minőségű anyagot használt a torony építéséhez”.

Egy éve ismét a figyelem központjába került az állítólagos rozsdaproblematika, az ottani alkalmazottak több napig sztrájkoltak is, hogy több pénzt fordítsanak a francia fővárosi látványosság fenntartásába.

A torony – építése óta – immáron 20. festési munkálatok már a célegyenesbe értek és 2026-ban várhatóan be is fejeződnek. A 2019-ben indult átfestés, amelyet a koronavírus-járvány miatt meg kellett szakítani, mintegy 80 millió euróba került. A munkálatokat nehezítették a korábbi – ólomtartalmú – festékrétegek.

Mintegy 58 millió euróért a három felvonó egyikét is restaurálták, ügyelve lehetőség szerint az eredeti állapot megőrzésére.

Martins beszélt arról is, hogy a látogatók jobb fogadására irányuló erőfeszítések is gyümölcsözők voltak. Egy felmérés szerint a vendégek 96 százaléka elégedett volt látogatásával, míg 2019-ben ez az arány még 81 százalék volt. Kedvezően fogadták a biztonsági intézkedéseket is, a lopások és agresszív cselekedetek a fokozott rendőri jelenlétnek köszönhetően megcsappantak – tette hozzá.

A párizsi világkiállításra épült, 1889-ben felavatott, ma már 135 éves műemléket tavaly 150 országból 6,3 millió ember látogatta meg.

Kiemelt kép: Getty Images