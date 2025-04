Katonai parádét rendeznek Vietnámban a háború lezárásának 50. évfordulójára

Katonai parádéval emlékeztek meg szerdán Vietnámban a háború befejezésének és az ország egyesítésének 50 évfordulójáról – írja az MTI.

Ho Si Minh-városban több százezren ünnepelték az évfordulót, sokan már a kedd estét is az utcákon töltötték, hogy jó helyet találjanak maguknak a látványos ünnepséghez. Az Újraegyesítési Palota előtti útvonalon 13 ezer katona vonult fel szerdán reggel a zsúfolásig megtelt lelátók előtt. A parádé fölött helikopterek húzták el a vietnámi zászlót, és vadászgépek is elrepültek az ünneplők fölött.

A háború, amelybe Dél-Vietnám oldalán az Egyesült Államok is beavatkozott, ötven évvel ezelőtt, 1975. április 30-án ért véget.

To Lam, az ország államfője, a Vietnámi Kommunista Párt főtitkára felidézte, hogy az Egyesült Államok és Dél-Vietnám feletti győzelmen túl Saigon (a mai Ho Si Minh-város) elfoglalása „dicsőséges mérföldkő” volt, amellyel befejeződött a függetlenségért folytatott 30 éves küzdelem, amely a francia gyarmatosítók kiszorításáért folytatott harccal kezdődött. To Lam beszédében kiemelte, hogy Vietnám a mai világban elfoglalt helyét a Szovjetunió és Kína támogatásának, valamint a laoszi és a kambodzsai szolidaritásnak, továbbá a „haladó” embereknek köszönheti szerte a világon, beleértve az Egyesült Államokat is.

„Minden vietnámi Vietnám leszármazottja. Joguk van ahhoz, hogy ebben az országban éljenek és dolgozzanak, hogy szabadon keressék a boldogságot és a szerelmet”

– jelentette ki az államfő. Hozzátette: „A múlt lezárása, a különbségek tiszteletben tartása és a jövőbe tekintés jegyében az egész párt, a nép és a hadsereg megfogadja, hogy Vietnámot a béke, az egység, a jólét és a fejlődés országává teszi”.

A parádén a vietnámi katonák mögött a szomszédos országok, Kína, Laosz és Kambodzsa katonai egységei vonultak fel.

A szerdai ünneplés nagyszabású tűzijátékkal zárul Ho Si Minh-városban, csütörtökre pedig több mint tízezer drónnal gigantikus fényjátékot terveznek.

Kiemelt kép: Kommunista Viet cong-gerillák rohamozzák meg a dél-vietnámi és amerikai harci állásokat az 1968-as Tet-offenzíva idején (Fotó: Getty Images)