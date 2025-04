Hivatásos szájról olvasó fedte fel, hogyan utasíthatta rendre Donald Trump Emmanuel Macront a Vatikánban

Mint arról korábban beszámoltunk, Donald Trump, Emmanuel Macron és Volodimir Zelenszkij is részt vett Ferenc pápa temetésén, ahol a világ vezetői nemcsak tiszteletüket tették, hanem rövid diplomáciai egyeztetéseket is folytattak, egy rögtönzött négyszemközti megbeszélésre is sor került a vezetők között. A Fehér Ház egyik munkatársa elmondta, hogy Trump és Zelenszkij nagyon eredményes megbeszélést folytatott.

Az ukrán elnök a találkozó után X posztjában azt írta: „Jó találkozó volt. Sok mindent megbeszéltünk négyszemközt. Reméljük, hogy minden, amit megbeszéltünk, eredményes lesz. Az embereink életének védelme. Teljes és feltétel nélküli tűzszünet. Megbízható és tartós béke, amely megakadályozza egy újabb háború kitörését. Nagyon szimbolikus találkozó, amely történelmi jelentőségűvé válhat, ha közös eredményeket érünk el”.

A jelenet akkor vált igazán figyelemre méltóvá, amikor egy Twitter-felhasználó feltöltötte a temetésről készült videófelvételt, ahol látszik, ahogy Trump odahajol Macronhoz és néhány másodperces, szinte észrevehetetlen suttogást intéz hozzá. Egy szájról olvasással foglalkozó szakértő szerint – akit a brit The Sun idézett – az amerikai elnök azt mondta francia kollégájának:

Vagyis az amerikai elnök azt mondta Macronnak, hogy ne vegyen részt – a jelek szerint eredetileg háromfősre tervezett – tárgyaláson. Az elemző szerint eközben Zelenszkij egyetértően bólintott, a közelben álló lelkész pedig aggodalmasan oldalra nézett a mondatok hallatán. A széket ezt követően eltávolították, és Zelenszkij kettesben tárgyalt Trumppal.

The video of Presidents Trump and Zelenskyy starting their meeting appeared online.

