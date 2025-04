Felfüggesztett börtönbüntetést kapott Törökországban egy svéd újságíró, aki megsértette az elnököt

Tizenegy hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte Törökországban egy bíróság szerdán Kaj Joakim Medin svéd újságírót, aki a vád szerint megsértette Recep Tayyip Erdogan török elnököt.

A 40 éves, a Dagens ETC című svéd lapnak dolgozó Medin ugyanakkor őrizetben marad Isztambulban, ugyanis egy következő tárgyalás is vár rá, terrorszervezetben való tagság vádjával. Ennek a tárgyalásnak a dátumát egyelőre nem tűzték ki, azonban ha elítélik, akár kilenc év börtönbüntetést is kaphat.

A szerdai, ankarai tárgyaláson Medin videokapcsolaton keresztül jelent meg, és

azt vetette a bíróság szemére, hogy jogai többször sérültek az őrizet elején,

például nem biztosítottak számára tolmácsot sem.

Medint március 28-án tartóztatták le Törökországban, a török főügyészség tájékoztatása szerint egy 2023 januárjában történt stockholmi tüntetéssel kapcsolatban indított vizsgálat keretében. A tüntetésen az Ankara által terrorszervezetnek tekintett Kurdisztáni Munkáspárt (PKK) szimpatizánsai egy

olyan bábut lógattak fel Stockholmban egy lámpaoszlopra, amely a török elnököt jelképezte.

A férfi tagadta, hogy részt vett volna a tüntetésen, amelynek idején, mint azt hangsúlyozta, Németországban dolgozott, és hozzátette, hogy az eseményről a közösségi médiában sem jelentetett meg semmit.

A terrorszervezeti tagsággal kapcsolatos vádat Medin szíriai, iraki és a délkelet-törökországi térségekből 2014 és 2017 között végzett tudósításaira alapozzák.

A kiemelt kép illusztráció.