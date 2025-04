A határok felé nyomulnak az oroszok: egy ukrán hadijelentés szerint ezeket a célokat akarják elérni

Az ukrán déli hadseregcsoportszóvivője, Vlagyiszlav Voloscsin egy televíziós nyilatkozatban beszélt arról, hogy milyen céllal indítanak támadásokat az orosz katonák.

A harctéri helyzet Novopavlivszka irányában jelentősen romlott, és az orosz hadsereg a jelek szerint három ukrajnai régió határait próbálja meg elérni jelenleg – mondta a szóvivő egy televíziós nyilatkozatban, amelyet még kedden tettek közzé. Úgy fogalmazott: „A helyzet Novopavlivszki irányában meglehetősen feszültté vált, ahol az ellenség az elmúlt nap folyamán 23 harci összecsapást hajtott végre.”

„Ott folyamatosan heves harcok folynak az ellenség a szó szoros értelmében a Dnyipropetrovszki, a Zaporizzsjai és Donyecki területek határa felé nyomul”

– tette hozzá Voloscsin az Ukrajinszka Pravda beszámolója szerint (az említett régiók közül Zaporizzsja és Donyeck azok, amelyeket az orosz fél egyértelműen a magáénak követel, és ezek területének nagy részét ellenőrzésük alatt is tartják. Mindkét régió határos Dnyipropetrovszkkal, amely viszont még teljes mértékben ukrán ellenőrzés alatt áll).

Emellett arról is beszélt, hogy a Zaporizzsjától nem messze levő Orihiv irányában is nehéz helyzetben vannak az ukrán katonák, mivel az oroszok ott is megpróbálják áttörni a vonalakat. Közlése szerint az ottani előrenyomulással az lehetne a céljuk, hogy tüzérségi tűz alá tudják venni a Zaporizzsjai terület keleti részére vezető ellátási útvonalakat, vagy akár Zaporizzsja városának keleti elővárosait is.

A szóvivő szerint az elmúlt napokban Herszon irányában is kiéleződött a helyzet,

közlése szerint az oroszok ott a Dnyeper folyó szigeteinek elfoglalására tesznek egyre gyakoribb kísérleteket.

Mint mondta, egyes esetekben sikerült is partra szállniuk ezeken a szigeteken. „Az ellenség egyszerre egy-két embert hagy a szigeteken. Ott hajótöröttesdit játszanak. Nem tudják őket evakuálni, ezért a parancsnokságuk drónnal dobja le nekik a lőszert, vizet és élelmet.Több napig ott maradnak, sőt volt már olyan eset is, hogy megadták magukat a mi erőinknek. Az orosz propaganda ezeket az eseteket úgy mutatja be, mint a szigeti övezet feletti ellenőrzés megteremtésére irányuló erőfeszítéseket. De az elmúlt napokban még több ilyen kísérlet is történt” – mondta erről a szóvivő.

Voloscsin végül arról is beszélt, hogy az orosz fél kettős csapásokat hajt végre Herszonban: először irányított légibombákkal támadnak, amelyeket tüzérségi és dróntámadások követnek nem sokkal később, hogy a helyszínre érkező mentőcsapatokat, katasztrófavédelmi egységeket eltalálják. „Az ellenség tüzérségi csapásokat hajt végre, és kamikaze drónokat vet be, amelyek éppen az evakuálást és mentési műveleteket végző szolgálatokat veszik célba. Tegnapelőtt volt egy ilyen eset, ma pedig az ellenség három irányított légibombával hajtott végre hasonló csapást”– mondta.

Kiemelt kép: az orosz védelmi minisztérium sajtószolgálatának felvételén orosz katonák egy T-90M Proriv típusú harckocsiról ugranak le bevetés elõtti gyakorlatozáson egy meg nem nevezett helyszínen, az ukrajnai háború harmadik évében. MTI/AP/Orosz védelmi minisztérium sajtószolgálata.