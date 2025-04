Váratlan időjárás-előrejelzés érkezett a britektől: a 29 Celsius-fok után hamarosan jöhet a havazás

Szélsőséges időjárási fordulat várható a jövő héten az Egyesült Királyságban: a 29 Celsius-fokos hőhullámot követően akár 2 centiméteres havazás is érkezhet Anglia több térségébe – derül ki a MetDesk vállalat adatai alapján készült időjárási modellekből.

Az előrejelzés szerint május 6-án, kedden éjjel egy keletről érkező hidegfront miatt a szigetországban havazásra kell számítani, amely egészen péntek reggelig, azaz május 9-ig tartó fagyos időszakot indíthat el.

Az előrejelzések szerint a hőmérséklet rövid idő alatt drasztikusan vissza fog esni, és a mostani napokban mért 29 fok körüli csúcsértékek helyét a fagypont közeli hideg veheti át.

A hó által leginkább veszélyeztetett területek közé tartoznak Yorkshire, Nagy-Manchester és Lancashire megyéi, de a Midlands régióban, valamint Oxford és Bristol környékén is jelentősen csökkenhet a hőmérséklet. A havazás mellett egyes helyeken akár -2 Celsius-fokra lehet számítani – közölte a Birmingham Live nevű regionális híroldal.

Vagyis, míg az Egyesült Királyság több részén egyelőre egy minihőhullám tombol, addig egyes előrejelzések szerint a következő héten havazás is lehet az országban, alig néhány nap különbséggel.

A szokatlan időjárási kontraszt nemcsak a lakosságot, hanem a közlekedést és az infrastruktúrát is kihívások elé állíthatja. Ian Simpson meteorológus, a Netweather szakértője elmondta, hogy bár április második felében kevesebb napsütést tapasztaltak, az év első felének magas napfényes óraszáma miatt az április összesített értékei továbbra is az átlag felett alakulnak. Ugyanakkor hozzátette: „A korábban kiemelkedőnek számító napsütéses adatok most kevésbé tűnnek különlegesnek, figyelembe véve az elmúlt napok változékonyabb időjárását.”

A brit meteorológiai szolgálat ugyancsak nem zárta ki a télies időszak lehetőségét, de arra figyelmeztet, hogy a hó mennyisége és eloszlása még változhat, hiszen a tavaszi hónapokban az időjárás továbbra is szokatlanul ingadozó.

