Száz drónnal támadt az orosz hadsereg, egy gyerek meghalt, többen megsebesültek

A légierő parancsnokságának a Telegramon közzétett kedd reggeli jelentése szerint a hétfő esti óráktól az orosz hadsereg összesen 100 csapásmérő és úgynevezett megtévesztő drónt vetett be ukrajnai célpontok ellen – írja az MTI.

Az orosz légitámadás Harkiv, Donyeck, Dnyipropetrovszk és Kijev megyékben okozott károkat – áll a légierő hivatalos közleményében.

While #Russia talks about a „ceasefire” for its parade in #Moscow, it continues terrorizing Ukraine’s civilians.

Ukraine’s Air Force shot down 37 out of 100 Russian drones overnight; another 47 drones lost radar contact.

Russian attacks hit #Kharkiv, #Donetsk, #Dnipropetrovsk,… pic.twitter.com/bKy4Ft9GkR

— UkraineWorld (@ukraine_world) April 29, 2025