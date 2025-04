Ritka időjárási jelenség lehet a felelős a spanyol és portugál áramszünetért

A spanyol belügyminisztérium országos vészhelyzetet hirdetett, miközben mindkét országban rendkívüli kormányüléseket tartottak. A hatóságok egyelőre nem tudják biztosan, mi okozta az esetet, bár több forrás is Spanyolország villamosenergia-hálózatára mutat.

Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök hétfő esti televíziós beszédében elmondta, hogy az ország áramellátásának mintegy felét már sikerült helyreállítani, a teljes normalizálódásra azonban csak másnap kerülhet sor. Arra kérte a lakosságot, hogy kerüljék a találgatásokat, és kizárólag indokolt esetben hívják a segélyhívót.

Spanish PM Sanchez confirms that power has been restored to several points in the north and south of Spain „thanks to interconnections with France and Morocco.”#spainpower #Spain #Portugal #blackoutEurope #Blackout #Lisbon #Madrid #poweroutage

