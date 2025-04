Donald Trump dühbe gurult, választási csalással vádolja a közvélemény-kutatókat

Donald Trump amerikai elnök éles hangvételű üzenetben támadta a vezető amerikai médiavállalatokat és a közvélemény-kutatókat, miután több felmérés is kedvezőtlen értékelést adott kormányzása első száz napjáról.

Az elnök a saját közösségi oldalán, a Truth Socialön, hétfő hajnalban közzétett bejegyzésében azt írta:

„Ezeket az embereket VÁLASZTÁSI CSALÁS gyanújával kellene kivizsgálni, és ehhez hozzá kellene adni a FoxNews közvélemény-kutató céget is”.

Trump a Fox News mellett a New York Times, a Washington Post és az ABC News közvélemény-kutatásait is bírálta, mondván, azok „szándékosan alulbecsülték” népszerűségét.

Hozzátette: „Negatív bűnözők, akik bocsánatot kértek előfizetőiktől és olvasóiktól, miután NAGYON NYERTEN A VÁLASZTÁSOKON, sokkal nagyobb mértékben, mint amit a közvélemény-kutatásaik mutattak, sokat veszítettek a hitelességükből, majd a következő ciklusban is folytatják a csalást és a hazudozást, csak rosszabb lesz”.

Trump hivatalba lépésének századik napja közeledtével a közvélemény-kutatások szerint az amerikai választók többsége nem elégedett az elnök politikájával.

A New York Times szerint 53 százalék utasítja el a teljesítményét, míg a Washington Post és az ABC News közös felmérése szerint ez az arány 55 százalék – utóbbi szerint mindössze 39 százalék támogatja Trumpot. A Fox News saját kutatásai szerint is csupán a határbiztonság kérdésében kap pozitív visszajelzést az elnök, más területeken – például gazdaság, egészségügy, külpolitika – az elégedetlenség dominál.

Az elnök szerint azonban a probléma nem politikai teljesítményével van, hanem a sajtó és a közvélemény-kutatók elfogultságával. A Truth Socialon azt írta: „Trump-elmezavar szindrómában szenvednek, és senki vagy semmi sem tehet ez ellen. BETEGEK, szinte csak negatív történeteket írnak rólam, függetlenül attól, hogy mennyire jól állok (99,9 százalék a határon, a LEGJOBB SZÁM VALAHA!), ÉS VALÓBAN A NÉP ELLENSÉGEI!”.

Trump kritizálta az általa csak „kudarcosnak” nevezett The New York Times-t is, azt állítva, hogy álhíreket terjeszt, és hamis közvélemény-kutatásokkal próbálja befolyásolni a közhangulatot –közölte a The Independent.

Az elnök népszerűsége nem csupán a sajtó szerint csökkent.

Egyes közgazdászok és jogvédő szervezetek is bírálják Trumpot a tömeges vámemelések, a bevándorláspolitikai intézkedések, valamint a szövetségi alkalmazottak elbocsátása és a bírósági eljárások megkerülése miatt. A vámemelések, amelyeket Trump a hónap elején jelentett be, jelentősen megdrágíthatják a fogyasztói árakat, ez pedig szembe megy korábbi kampányígéreteivel.

Eközben több beszámoló szerint a kormányzat a papírok nélküli bevándorlók kitoloncolását megfelelő jogi eljárás nélkül végzi, és egyes esetekben a deportált személyeket maximálisan biztosított börtönökbe küldik, például El Salvadorba.

Az elnök ennek ellenére magabiztosan folytatja kommunikációját. Legutóbbi bejegyzését azzal zárta: „Minden jót kívánok nekik, de továbbra is harcolni fogok, hogy AMERIKÁT ÚJRA NAGGYÁ TEGYÜK!”.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: MTI/EPA/Bloomberg pool/Kent Nishimura)