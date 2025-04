Dömötör Csaba: Hiába tagadja Magyar Péter, Brüsszelben gyorsítópályán akarnak tagságot adni Ukrajnának

Hiába tagadja Magyar Péter, állásfoglalások és nyilatkozatok sora bizonyítja, hogy Brüsszelben gyorsítópályán akarnak uniós tagságot adni Ukrajnának – jelentette ki Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselője Brüsszelben kedden.

Dömötör Csaba magyar újságíróknak nyilatkozva közölte, a magyar politikában sokan és sokféleképpen próbálják tagadni, hogy Ukrajnának Brüsszelben gyorsítópályán akarnak tagságot adni. Magyar Péter például azt mondja, hogy ez az egész irreális hazugság, irreleváns és nem is lehetséges.

„Hiába tagadja, állásfoglalások és nyilatkozatok sora bizonyítja a gyorsítópályás bővítési szándékot” – fogalmazott. Emlékeztetett: Ursula von der Leyen Kijevben, az Európai Bizottság elnökeként jelentette ki nemrégiben, hogy Ukrajna már 2030 előtt EU-tag lehet. „Mi ez, ha nem gyorsítópálya?” – fogalmazott a politikus.

Szavai szerint a gyorsított bővítési szándék abból is látszik, hogy Marta Kos uniós bővítési biztos „politikai turnét” indított azért, hogy támogatást szerezzen az ukrán tagsághoz.

Dömötör Csaba a bővítési biztos állásfoglalásait idézte, aki egyebek mellett a következőket mondta: „akármi is legyen, Ukrajna sokkal mélyebben integrálódik az európai gazdaságba. Nem csak a tagság pillanatában, hanem már korábban is. Ez már zajlik. Felgyorsítjuk” – mondja Marta Kos a fideszes politikus elmondása szerint, aki hozzátette: tehát az EU felgyorsítja Ukrajna integrációját az egységes piac más részeibe is.

Az EP-képviselő közölte továbbá: a bővítési biztos szerint mindennek tovagyűrűző hatása lehet különösen Ukrajna szomszédaira, így Magyarországra, Lengyelországra és Szlovákiára is. Uniós szinten tehát „nagyon is tisztában vannak azzal, hogy ennek következményei vannak” – jelentette ki.

Közölte továbbá, Marta Kos azzal is érvel, hogy „aki Ukrajnába fektet be, az a holnap Európájába fektet be”. „Az Európai Bizottság szerint tehát nagyon is reális, Magyar Péter figyelmébe is ajánlom ezt a kifejezést: nagyon is reális az ukrán bővítés 2030-ig” – fogalmazott a Fidesz EP-képviselője.

Közölte továbbá: pár nappal ezelőtt az uniós bizottság illetékes szóvivője a következőket mondta: „soha nem látott gyorsasággal zajlik a szűrési folyamat. Az Európai Bizottság a maga részéről minden támogatást megad Ukrajnának. A bővítési tervek prioritást élveznek a bizottság számára”.

Dömötör Csaba kijelentette: úgy adnának gyorsítópályán teljes jogú tagságot Ukrajnának, hogy még csak vitát sem indítanak róla. Azt is kimondják, hogy ez most a fő cél. Közben – mint kiemelte – az alapvető kérdéseket sem teszik fel és nem tisztázzák.

Például azt, hogy milyen következménye lenne annak, hogy ha egy olyan országot vennének fel az Európai Unióba, amely tele van fegyverekkel, jelenleg háborúban áll, és Brüsszelben arra is ösztönzik, hogy folytassa a háborút.

Nem teszik fel azt a kérdést sem, hogy mennyivel terhelné meg mindez az uniós költségvetést, a tagállami költségvetéseket?

Milyen hatással lenne ez az egész az európai mezőgazdaságra, vagy a magyar mezőgazdaságra? A magyar gazdáknak egyébként már van erről tapasztalatuk az elmúlt évekből – jegyezte meg a fideszes politikus. Nem teszik fel továbbá azt a kérdést sem, hogy miként alakulna az EU támogatáspolitikája? – hívta fel a figyelmet.

Elmondása szerint „az Európai Bizottság által pénzelt” Jacques Delors Intézet számításai szerint a Magyarországra eső támogatási összegek akár 15-22 százalékkal is csökkenhetnének, de – mint megjegyezte – így járna például Spanyolország is.

„Erről azonban egy szót nem mondanak az Európai Parlamentben. Ezekről nem akarnak vitát, viszont elvárják, hogy mindenki szó nélkül álljon be a sorba, és támogassa a gyorsított bővítési terveket” – húzta alá. „Amit látunk, az maga a megvalósult elitpolitika a választók kizárásával a megkérdezésük nélkül” – fogalmazott.

Dömötör Csaba végezetül kijelentette: Magyar Péter úgy tagadja az ukrán bővítési terveket, „mint egyszeri MSZP-s a bevándorlást”. Politikai értelemben ukrán zászló van a kezében, amelyet Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnöke tett oda, ezért is viselnek ukránzászlós pólót az ülésteremben – mondta.

„Amit látunk, az a szokásos ellenzéki ügymenet: Brüsszelben megtámogatnak mindent, amit aztán Magyarországon letagadnak. Azért, mert kampánytámogatásért cserébe ezt kell tenniük. Itt Brüsszelben bármekkora nagykoalíció is formálódjon a gyorsított ukrán tagság érdekében, meggyőződésünk az, hogy egy ilyen horderejű ügyben nem lehet a magyarok feje fölött, az európai választók kizárásával döntést hozni. Ezért is tartjuk fontosnak, hogy minél többen részt vegyenek a véleménynyilvánító szavazáson” – tette hozzá nyilatkozatában Dömötör Csaba.

Kiemelt kép: Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselője (Fotó: MTI/Oláh Tamás)