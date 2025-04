Ámokfutó tarolta le a napközi épületét – négy gyerek életét vesztette Amerikában

A gépjármű először több embert ütött el az épület előtt, majd áthajtott rajta, bent is eltalálva többeket, mielőtt a túloldalon keresztül távozott – írja a BBC.

Több sérültet mentőhelikopterrel és mentőautóval szállítottak kórházba, állapotukról egyelőre nem adtak bővebb tájékoztatást.

Four people are dead, including children, after a car crashed through an after-school camp in Chatham, Illinois, authorities say https://t.co/pH4gvIFRK4

A sofőr a balesetben nem sérült meg, de kórházba szállították megfigyelésre. Az illinois-i rendőrség nem zárta ki, hogy szándékosság állhat a háttérben, ugyanakkor ezt egyelőre nem erősítették meg. A tragédia pontos körülményeit még vizsgálják.

A baleset helyi idő szerint hétfőn délután 15:30-kor történt. A közösségi médiában megosztott felvételeken hatalmas törések és nyílások láthatók az épület falán, ahol az autó behatolt és távozott.

🚨 Four people are dead, including children, and several others are injured after a car crashed through an after-school camp in #Chatham, #Illinois, authorities said. pic.twitter.com/iKeqydzWwT

— News.Az (@news_az) April 29, 2025