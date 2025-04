Trump az adórendszer refomjára készül, miközben folyamatosan romlanak a számai a kutatásokon

Komolyan bezuhant Donald Trump népszerűsége saját gazdaságpolitikája hatására, miközben a republikánusok a félidős választás miatt kezdtek aggódni.

Egyre komolyabb mértékben zuhan Donald Trump népszerűsége saját gazdaságpolitikája hatására, ahogy közeledik az elnökség szimbolikusnak tekintett 100. napja – írja a Bloomberg. Mindeközben fokozódik a nyomás a republikánusokon az adózási tervezet elfogadása miatt.

Április elején léptek életbe azok a Donald Trump által a világ legtöbb országának amerikai importtermékeire kivetett büntetővámjai, amelyek megrázkódtatásokat okoztak a világpiacon. A Bloomberg most több közvélemény-kutatás – a CNN, az NBC, valamint a kampányban az első között jelentős Trump előnyt mérő New York Times/Siena College – adatai alapján most arról írt:

a választók többsége szerint Trump nem teljesítette az amerikai gazdaság megerősítésére tett ígéreteit.

A CNN és az NBC vasárnapi felmérései szerint az amerikaiak mindössze 39 százaléka helyesli Trump gazdaságpolitikáját, ez a legalacsonyabb érték Trumpnak a Fehér Házban töltött két ciklusa alatt.

Trump az amerikai gazdaság helyreállításával és az illegális bevándorlás megállításával nyerte meg a tavaly novemberi elnökválasztást.

Trump vámpolitikájától két fontos hatásra számít, visszahívhatja vele az amerikai ipari szereplőket és csökkentheti az Egyesült Államok külkereskedelmi deficitjét a világ országaival szemben. Ezenfelül tervben van egy korábbi, 2017-es adótervének a helyreállítása, amihez kongresszusi támogatásra lesz szüksége oly módon, hogy ehhez elég legyen a republikánus többség – akik sajtóértesülések szerint aggódhatnak amiatt, hogyan befolyásolhatja esélyeiket a 2026-os félidős választásokon a Fehér Ház gazdaságpolitikája – és ne kelljen megegyezni a demokratákkal.

A republikánus stratégák szerint a mindenkori kormányzópárt általában elveszíti a kongresszusi helyeket a félidős választásokon, és egy recesszió szinte garantálná a republikánusok 2026-os vereségét, ami visszaadná az irányítást a demokratáknak, mivel Trump a ciklusa második felét tölti ki.

Ez segíthet abban is, hogy a republikánusok egységesen lépjenek fel az adótörvény elfogadása érdekében, még akkor is, ha egyes frakciók nem értenek egyet a kiadásokkal és a költségekkel kapcsolatban. A Bloomberg szerint Trump romló közvélemény-kutatási számai azonban kihívássá tehetik számára, hogy teljes mértékben az általa elképzeltek szerint menjen át a javaslat.

Donald Trump amerikai elnök