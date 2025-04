Történelmi lépésre készülhet az Országgyűlés: Hadházy Ákos és a Momentum képviselőinek kitiltásáról döntenek

Három napon keresztül ülésezik egyhuzamban az Országgyűlés hétfő délutántól. A képviselők többek között döntést hoznak Hadházy Ákos és a Momentum országgyűlési képviselőinek megbüntetéséről, továbbá 19 törvényjavaslat vitáját is lefolytatják. Ezekkel a javaslatokkal kapcsolatban kedd délelőtt születnek döntések, amikor reggel 9 órától ismét összegyűlnek a képviselők a parlamentben.

Közel húsz törvényjavaslat vitáját folytatja le az Országgyűlés a hétfőn délután 13 órakor kezdődő ülésén, amely történelmi jelentőségűnek ígérkezik, ugyanis fegyelmi döntéseket is jóvá hagyhat a törvényhozó szerv – derül ki az Országgyűlés honlapján.

A hétfői ülés egyből a Hadházy Ákos és a Momentum öt parlamenti képviselőjének szankcionálásával kapcsolatos döntésekkel veszi kezdeti. Az Országgyűlés most dönthet arról, hogy fenntartja-e azokat a büntetéseket, amelyeket Kövér László házelnök szabott ki még március végén. Mindez hatalmas jelentőséggel bír, ugyanis ennek értelmében

a parlamentáris demokrácia magyarországi történetében először tilthatnak ki országgyűlési képviselőket az Országházból.

Kövér László azután büntette meg a független Hadházy Ákost és a Momentum öt országgyűlési képviselőjét – Bedő Dávidot, Lőcsei Lajost, Sebők Évát, Gelencsér Ferencet és Tóth Endrét –, hogy azok füstgyertyás akcióval tiltakoztak a gyülekezési törvény módosítása ellen az Országgyűlés üléstermében. Az Országgyűlés még március 18-án döntött a gyülekezési törvény módosításáról, azonban a szavazás végül botrányba fulladt.

A Momentum képviselői színes füstgyertyákkal a kezükben, miután a képviselők 136 igen, 27 nem szavazattal fogadták el a gyülekezési jogról szóló törvénynek a gyermekek védelmével összefüggő módosítását az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. március 18-án (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

Bár a képviselők 136 igen és 27 nem mellett végül megszavazták a törvénymódosítást, amelynek következtében csaknem teljesen ellehetetlenül a Budapest Pride megtartása, egyes ellenzéki képviselők heves tiltakozásba kezdtek. Hadházy Ákos és a Momentum képviselői nem vettek részt a szavazáson, helyette füstgyertyákat gyújtottak az ülésteremben, majd délutánra tüntetést szerveztek a Parlament elé, amely a Jászai Mari téren ért véget több tüntető előállításával. A tiltakozás a következő hetekben is folytatódott a fővárosi hidak elfoglalásával, legutóbb annak ellenére, hogy a rendőrség és a Kúria nem engedélyezte a tüntetést.

Kocsis Máté fideszes frakcióvezető szerint egy képviselőtársuk rosszul lett a füst miatt. Dömötör Csaba fideszes európai parlamenti képviselő szintén posztolt az eset után. „Legalább lenne egy új ötletük, de nincs. Ha Szerbiában füstbombáznak a parlamentben, akkor nekik is ez kell Budapesten” – fogalmazott az EP-képviselő. A Momentum eközben úgy értékelte az akciót, hogy „politikusaik füstgyertyákkal, szovjet himnusszal és Putyin–Orbán csókolózós képek szórásával próbálta megakadályozni azt, hogy elvegyék a magyar emberektől a gyülekezési alapjogukat”.

Már keddtől kitilthatják a képviselőket

A parlamenti incidensnek azonban rövid időn belül meglett a következménye, ugyanis Kövér László alig három nappal később határozottan reagált az incidensre. A házelnök indítványozta a hat országgyűlési képviselő kitiltását az Országgyűlésből, továbbá pénzügyi szankciót javasolt velük szemben. Ez utóbbi azt jelenti, hogy Kövér László több mint 82 millió forintnyi bírság befizetésére kötelezné a hat képviselőt. Hadházy Ákos 12 millió forintos, Bedő Dávid 24 milliós, Lőcsei Lajos 14,4 milliós, Sebők Éva és Tóth Endre 11,2 milliós, Gelencsér Ferenc pedig 9,6 millió forintos bírsággal nézhet szembe.

A képviselők a büntetés ellen később fellebbeztek a mentelmi bizottságnál, a végső szót azonban az Országgyűlés mondja ki. Amennyiben a képviselők többsége hétfő délután elfogadja a házelnök javaslatát, Hadházy Ákos és az öt momentumos várhatóan szeptember végéig nem léphet be az Országház területére, a következő hónapokban pedig bő 82 millió forintot vonnak le a tiszteletdíjukból.

A füstgyertyát tartó Bedő Dávidot, Lőcsei Lajost és Hadházy Ákost 12 ülésnapról, a karzatról akciózó Gelencsér Ferencet, Sebők Évát és Tóth Endrét 6 ülésnapról tiltaná ki Kövér László. A tiltás a szavazást követő napon, kedden lép életbe.

A házelnök szerint az Országgyűlés ülésének akadályozása az egyik legsúlyosabb fegyelmi jogsértés, ami a legfőbb népképviseleti szerv működését, ezáltal pedig az állam alkotmányos működését támadja. Kövér László úgy gondolja, hogy a képviselők a füstgyertyával nemcsak házszabályi rendelkezéseket sértették meg, hanem a jelenlévők egészségét is veszélyeztették. Éppen ezért nem elégedett meg az eddig részletezett büntetéssel, és büntetőfeljelentést is tett. A feljelentés indoklása tartalmazza, hogy a feljelentettek az országgyűlési képviselőkre irányadó magatartási szabályokat megszegve, országgyűlési képviselő társaik testi épségét és egészségét veszélyeztetve jelentős mértékben megzavarták, illetve akadályozták az ülés menetét.

Tizenkilenc előterjesztés vitáját tartják meg

A fegyelmi döntésekről szóló határozathozatalok után másfél órán keresztül interpellálhatják a kormány tagjait a képviselők, majd megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját. Ezt követően 19 előterjesztés vitáját folytatják le az ülésen. Ezek között csak egyetlen általános vita szerepel, az alvállalkozói lánccal kapcsolatos, az állami építési beruházások rendjéről szóló törvény módosításáról.

A többi törvényjavaslatnak a bizottsági jelentéseit és összegző módosító javaslatait tárgyalja meg a parlament. Az érintett indítványok között szerepel egyebek mellett

a veszélyhelyzet meghosszabbítását kezdeményező javaslat, az európai parlamenti képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségével összefüggő törvénymódosítás, több, a családtámogatásokkal, az anyák kedvezményével összefüggő javaslat, illetve a kábítószer előállításának, használatának, terjesztésének, népszerűsítésének tilalmával összefüggő jogszabály-módosítás.

A felsoroltak között az európai parlamenti képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségével összefüggő törvénymódosítás érdemel nagyobb figyelmet. Orbán Viktor még a februári évrétékelőjén jelentette be, hogy a jövőben az európai parlamenti képviselőknek is ugyanolyan vagyonnyilatkozatot kellene kitölteni, mint a magyar országgyűlési képviselőknek. Később Hidvéghi Balázs és Juhász Hajnalka be is nyújtotta a konkrét szöveget arra hivatkozva, hogy „a brüsszeli átláthatósági mechanizmusok nem nyújtanak megfelelő garanciát a közélet tisztaságának megteremtéséhez”. Az új törvény ezért

előírná, hogy a magyar választóktól kapott európai parlamenti mandátum birtokosai, illetve családtagjai is ugyanúgy nyilatkozzanak, mint a magyar parlamenti képviselők.

A tervezett szabályozás egyik legfontosabb pontja: az, hogy amennyiben az érintett képviselő nem tesz eleget a vagyonnyilatkozat leadásának vagy abban „lényeges adatot, tényt szándékosan valótlanul közölt”, a Nemzeti Választási Bizottság akár meg is foszthatná mandátumától.

Kiemelt kép: A Momentum képviselői színes füstgyertyákkal a kezükben, miután a képviselők 136 igen, 27 nem szavazattal fogadták el a gyülekezési jogról szóló törvénynek a gyermekek védelmével összefüggő módosítását az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. március 18-án (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)