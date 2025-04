Szijjártó Péter: Ha nincs a visegrádi együttműködés, akkor illegális migránsok százezrei grasszálnának Közép-Európában

Magyarország és Szlovákia megnyitja a határátkelőhelyek számának bővítésére irányuló megállapodás második fejezetét, amelynek keretében három új híd és négy új út építésének tervezését is megkezdik a felek – jelentette be a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Pozsonyban.

A tárcavezető először is leszögezte, hogy Magyarországnak és Szlovákiának is az az érdeke, hogy Európa egyik leghosszabb határa ne szétválassza, hanem összekösse a két országot – írja az MTI. Ennek kapcsán pedig kiemelte, hogy ezen a 654 kilométeres határon korábban mindössze 22 átkelési pont volt, Orbán Viktor magyar és Robert Fico szlovák miniszterelnök megállapodása nyomán azonban ezek számát mára 40-re sikerült emelni.

„Ez jó mindenkinek, jó a magyaroknak, jó a szlovákoknak, jó a Felvidéken élőknek, jó a két gazdaságnak.”

„Ezért ma az a döntés született, hogy ennek az átfogó, határátkelőhelyek számának növelésére irányuló megállapodásnak megnyitjuk a második fejezetét is” – jelentette be. Tájékoztatása szerint ennek értelmében a felek megkezdik három újabb híd tervezését: egy teherautók áthaladására alkalmas híd tervezését Esztergom körzetében, egy kerékpárosok és gyalogosok számára használható híd tervezését Dunakilitinél és egy hidat a Tiszán, Ágcsernyőnél.

„Ez a három új híd az ország három különböző pontján jól elosztva lehetőséget biztosít arra, hogy még egyszerűbben, még jobban átjárható legyen a határunk, még jobban összekössön minket”

– húzta alá.

Szijjártó Péter ezután arra is kitért, hogy négy új út építésének a tervezését is megkezdik. „Egyrészt az M2-es autópálya észak felé történő továbbvitelét kezdjük el gyorsan tervezni, illetve három kisebb utat Ipolyvecénél, Zabarnál és Vámosmikolánál tervezünk megépíteni. Emellett több régi átkelő felújítására is sor kerül, például Győr körzetében a Vámosszabadinál lévő híd felújítására is sort kell majd keríteni” – tudatta. „Legalább ennyire fontos, hogy több vasútvonalon is új járatokat állítunk forgalomba annak érdekében, hogy Győr és Pozsony között, valamint Párkány és Szob között, illetőleg Balassagyarmat és Salgótarján térségében is könnyebben, több vonattal lehessen majd átjárni a határon” – tette hozzá. Majd elmondta, hogy a lehető leggyorsabban szeretnék mindezen beruházásokat végrehajtani. „Mivel a szándék közös, és mivel csak rajtunk múlik, ezért legalább olyan gyorsak leszünk, mint az első megállapodás végrehajtásával.”

„Senki sem gondolta azt, hogy néhány esztendő alatt 22-ről 40-re lehet növelni a két ország közötti átkelőhelyek számát úgy, hogy abban számos hídépítés is volt a Dunán és az Ipolyon. És ha egyszer sikerült, akkor miért ne sikerülne újra”

– tette hozzá.

Illetve fontosnak nevezte a határ menti mentési és egészségügyi ellátási együttműködés létrehozására vonatkozó közös szándék megerősítését. „Ugyanis mind Magyarország, mind Szlovákia számos pontján előállt az a helyzet, hogy a legközelebbi mentőállomás vagy a legközelebbi jól felszerelt modern kórház a határ túloldalán sokkal közelebb van, mint a saját ország területén” – jegyezte meg.

Erre példaként hozta fel, hogy ha valakit hétvégén ügyeletre kell vinni Komáromban, akkor Tatabánya, Győr jöhet szóba leginkább, miközben a Duna túloldalán található Dél-Szlovákia egyik legmodernebb kórháza, és ugyanez a helyzet a közös határ több pontján egyik vagy másik irányban. „Ezért egyértelmű szándékunk, hogy új megállapodást kössünk a határ menti mentési és egészségügyi ellátás terén történő együttműködésről annak érdekében, hogy a határ mentén élők, ha egészségügyi ellátásra szorulnak, akkor azt minél előbb a lehető legmagasabb színvonalon megkapják” – fogalmazott. A miniszter végül közölte, hogy Magyarország abszolút érdekelt a sikeres visegrádi együttműködésben, ennek köszönhetően ugyanis számos kritikus fontosságú eredményt el tudtak érni az ebben részt vevő országok Európában, amelyekre egyedül nem lettek volna képesek.

„Hogyha a visegrádi államok miniszterelnökei nem fogtak volna össze, akkor ma illegális migránsok tíz- vagy százezrei grasszálnának a közép-európai országokban”

– vélekedett.

„Úgyhogy mi abban vagyunk érdekeltek, hogy mindazokon a területeken, ahol nemzeteink, országaink érdekei egybeesnek, a lehető leghatékonyabb legyen a visegrádi együttműködés”

– folytatta. Illetve hangsúlyozta, hogy noha vannak éles véleménykülönbségek bizonyos geopolitikai kérdésekben, például az ukrajnai háború ügyében, ha mindenki képes azokra a területekre koncentrálni, amelyekben egyetértés van, akkor a visegrádi együttműködést újra lehet indítani. „Mi a magunk részéről mindent meg fogunk tenni ennek az érdekében. Világossá vált ma is, hogy sem rajtunk, sem a szlovákokon a dolog nem fog múlni” – fűzte hozzá.

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Purger Tamás)