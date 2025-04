Magyarország és Szlovákia számíthatnak egymásra – erről beszélt Orbán Viktor Pozsonyban

Minden túlzás nélkül mondhatjuk, hogy ma minden idők legjobb szlovák-magyar kapcsolatrendszerében élünk – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Robert Fico szlovák kormányfővel közösen tartott sajtótájékoztatón hétfőn Pozsonyban.

Orbán Viktor a tájékoztatón Magyarország és a magyarok nevében megköszönte Robert Ficónak a „sok bátor döntést, barátságot, kezdeményezést”, amelyet az elmúlt időszakban a két ország barátságának érdekében tett.

„Ha valaki azt mondta volna, hogy tizenöt évvel ezelőtt itt fogunk állni és ebben a tónusban is így beszélünk a két ország kapcsolatáról, akkor valószínűleg kevesen hitték volna el, hogy ez lehetséges”

– fogalmazott Orbán Viktor.

Magyarország és Szlovákia számíthatnak egymásra

A miniszterelnök megerősítette, Szlovákia és a szlovákok mindig számíthatnak Magyarországra, és a magyarok is számítanak Szlovákiára, hiszen a két országnak számos közös érdeke van.

Hozzátette, a Magyarországon élő szlovák nemzeti csoportokat és közösséget Magyarország nagyon értékes, tiszteletreméltó részének tekinti, és mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy megőrizzék önazonosságukat, illetve megmaradjon a kulturális és politikai identitásuk. A miniszterelnök a sajtótájékoztatón elmondta: a két ország egymás közötti kereskedelme 15 milliárd euró felett jár, ezzel Szlovákia Magyarország számára a harmadik legfontosabb partner. Mindkét ország modern ipari ország, ezért közös érdekünk, hogy a vámháború ne gyengítse a gazdaságainkat – hangoztatta.

Orbán Viktor kiemelte, a szlovák kollégájával folytatott négyszemközti megbeszélésen a béke, a szuverenitás és az energiaellátás ügyében egyeztetett.

A magyar kormányfő az orosz-ukrán háborúról azt mondta, az volna a dolgunk Európában, hogy üdvözöljük az amerikai békekezdeményezéseket, hiszen önmagában azzal, hogy orosz-amerikai tárgyalások vannak, az eszkaláció kockázata lényegében megszűnt.

Orbán Viktor miniszterelnök Robert Fico szlovák miniszterelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján Pozsonyban 2025. április 28-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

Hangsúlyozta: meggyőződése, hogy a háborúnak nincs megoldása a csatatéren, ezért szerinte „nekünk európaiaknak Brüsszelben is a békekezdeményezéseket kellene támogatnunk”.

Orbán Viktor a migrációról azt mondta, mi egy migránsmentes ország vagyunk, és egyáltalán nem akarjuk a gyermekeink jövőjét feláldozni egy elhibázott migrációs politikával.

„Meggyőződésem, hogy senki sem korlátozhatja a tagállamok migrációs politikájában a szuverenitást, senki sem döntheti el a szlovákok vagy a magyarok helyett, hogy a migráció eredményeképpen nekünk kikkel kelljen együtt élni”– mondta a kormányfő. Az, hogy mi kikkel élünk együtt, az egy nemzeti szuverenitásból fakadó saját döntés kell, hogy legyen – tette hozzá.

Orbán Viktor beszélt arról is, hogy három új út, három új híd építését és új vonatjáratok indítását tervezik Magyarország és Szlovákia között, továbbá több régi határátkelőt szeretnének felújítani. Közölte, megállapodtak abban, hogy a kétoldalú együttműködés mentén folyamatos fejlesztésekre lesz szükség a jövőben is. A korábbi megállapodás eredményeként a két ország között meglévő 22 határátkelési pontot 40-re tudták növelni, de „most újabb utakra, hidakra és vasutakra is szükségünk van” – mondta.

Az energiaellátás ügyében a kormányfő sajnálatos dolognak nevezte, hogy Ukrajna blokkolja a területén keresztüli földgázszállításokat.

„Szerintünk ez nem a jövő útja, így nagyon nehéz lesz közelebb kerülni Ukrajnának Európához, sokkal több megértést kellene tanúsítaniuk a mi országaink iránt és figyelembe kellene venniük a mi gazdasági érdekeinket is” – fogalmazott. Orbán Viktor emlékeztetett arra, hogy a két országot összekötő földgázkapacitást egyszer már megnövelték 3,5 milliárd köbméterre. Robert Ficóval most megállapodtak abban, hogy ezt újabb 900 millió köbméterrel növelni fogják – tette hozzá. A miniszterelnök megjegyezte, a szlovák kormányfővel abban is egyetértettek, hogy

mindkét országnak ragaszkodnia kell a kőolajvásárlási szankciók alóli mentességhez, mivel Magyarország és Szlovákia egyaránt tengerpart nélküli országok.

Orbán Viktor miniszterelnök (balról) és Robert Fico szlovák miniszterelnök a tárgyalásukat követően tartott sajtótájékoztatón Pozsonyban 2025. április 28-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

A kormányfő a tájékoztatón arról is beszélt, hogy a demokrácia nem Brüsszelben van, hanem a tagállamokban. Kijelentette: az Európai Unióban 27 tagállam és van 27 nemzeti érdek van, jelen pillanatban lopakodó hatáskör-módosításokkal és az alapszerződés félre- és átértelmezésével folyamatosan vonnak el hatásköröket a tagállamoktól. „Ez nem helyes. Ez tiszteletlenség” – mondta Orbán Viktor, hozzátéve, mi azt akarjuk, hogy Brüsszel is adja meg a tiszteletet a tagállamoknak, és nemcsak szimbolikusan, hanem a tagállamok érdekeit is tartsák tiszteletben. Arra az újságírói kérdésre, hogy hogyan lehet garantálni az európai értékek érvényesülését, ha a tagállamok egyre nagyobb szuverenitást szeretnének, Orbán Viktor közölte: erre a magyar válasz a következő, hogy szerintünk nem Brüsszel garantálja az európai értékeket a tagállamok számára.

„Az nem úgy van, hogy Brüsszel demokrácia őre, és megmondja nekünk, hogy mi a demokrácia.”

„Pontosan fordítva van, Brüsszelben bürokraták vannak” – jegyezte meg. A demokrácia nem Brüsszelben van, hanem a tagállamokban. Tehát valójában nem Brüsszel garantálja Szlovákiában vagy Magyarországon a demokráciát, hanem mi Magyarországról meg Szlovákiából garantáljuk Brüsszel demokratikus jellegét az ottani bürokráciával szemben – mondta Orbán Viktor, aki megjegyezte, „Brüsszelben bürokraták vannak, a bürokraták egyáltalán nem barátai a demokráciának, a bürokraták a bürokráciának a barátai”. A miniszterelnök hangsúlyozta,

az Európai Unióban a külpolitikai kérdésekben az egyhangúságot nem lehet föladni, mert az gyakorlatilag az államaink szuverenitását szüntetné meg.

„Képzeljék el, hogy ha nem lenne külpolitikai kérdésekben egyhangúság a követelmény, vagyis egyes tagállamok nem tudnák az érdekeiket képviselni, akkor bele lehetne vinni bennünket egy háborúba, dacára annak, hogy se a népeink, se a kormányunk ezt nem akarja” – tette hozzá.

Magyarországnak is van javaslata arról, hogyan lehetne elkerülni egy amerikai-európai vámháborút

A miniszterelnök kérdésre válaszolva hangoztatta, hogy ő és Szlovákia miniszterelnöke is szereti a hazáját, és amikor kell, kiállnak érte, és ezt egyenesen teszik.

„Tehát nem a folyosókon, nem sumákolunk, mi világosan megmondjuk, hogy mik az országainknak a nemzeti érdeke, úgy gondoljuk, hogy ez morálisan helyes, az érdekeinket jól azonosítjuk be, és ezért egy magabiztos pozícióból veszünk részt egy vitában”

– fogalmazott. Orbán Viktor kiemelte, hogy Szlovákia és Magyarország konstruktív tagja az Európai Uniónak, számos olyan ügy van, hol külön-külön, hol pedig együtt javaslatokat tesznek egy-egy dolog megoldására. Példaként hozta fel a Green Deal módosítását az értelmes és elfogadható árú energiaelőállításáért, a nukleáris energia energiarendszerbe illesztését.

A vámháborúról szólva kijelentette, Magyarország javaslata az amerikai-európai vámháború elkerülésére az, hogy az ipari vámokat 2,5 százalékra csökkentsék.

„Tehát nekünk vannak javaslataink folyamatosan, tehát szeretném, ha önök nemcsak a nemzeti ellenállást és a nemzeti szuverenitást látnák bennünk, hanem látták az Európa iránt elkötelezett konstruktivitást is, mert az Európai Uniónak mi azért vagyunk a tagjai, mert mind a kettőnk államának, Szlovákiának és Magyarországnak is érdeke, hogy egy sikeres Európai Unió tagjai legyünk” – közölte. Hozzátette: ennyiben nem csak az a kérdés, hogy milyen ellenállási, hanem milyen konstruktivitási kapacitásuk van, és megítélése szerint a két ország ebben jól áll.

Orbán Viktor miniszterelnök (balról) és Robert Fico szlovák miniszterelnök a tárgyalásukat követően tartott sajtótájékoztatón Pozsonyban 2025. április 28-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán)

A tájékoztatón Orbán Viktor hivatalos látogatásra hívta meg Budapestre Robert Ficót, aki elfogadta a meghívást.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Robert Fico szlovák miniszterelnök egyetértési memorandumot ír alá Magyarország és a Szlovák Köztársaság közötti határokon átnyúló fejlesztésekről a tárgyalásukat követően tartott sajtótájékoztatón Pozsonyban 2025. április 28-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)