„Az autó végigszáguldott az utcán, mindenkit elütött maga előtt” – megnevezték a kanadai tömegmerénylet elkövetőjét

A rendőrség hétfőn megnevezte a támadást elkövetőjét, akit a 30 éves Kai-Ji Adam Loként azonosítottak. A férfit még a helyszínen elfogták, és nyolc rendbeli másodfokú gyilkossággal vádolták meg. A hatóságok további vádemeléseket is kilátásba helyeztek – írja a BBC.

Suspect in Vancouver festival attack ID’d as Kai-Ji Adam Lo, 30, after at least 11 killed, dozens more injured https://t.co/o020jK2csl pic.twitter.com/9iiUkgy1wN

— New York Post (@nypost) April 28, 2025