Kitilthatják Amal Clooney-t az Egyesült Államokból és a vagyonát is befagyaszthatják

Amal Clooney emberi jogi ügyvéd szerepet vállalt a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) vizsgálatában, amely Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök ellen indult. Olaszországi sajtójelentések szerint emiatt az Egyesült Államok szankciókat fontolgat ellene. A hírek szerint George Clooney brit állampolgárságú felesége nemcsak az Egyesült Államokba irányuló beutazási tilalomra számíthat, hanem a vagyonát is befagyaszthatják.

A Financial Times korábban arról számolt be, hogy a brit külügyminisztérium több, a büntetőbíróságnak dolgozó jogászt is figyelmeztetett arra, hogy büntetőintézkedésekkel nézhetnek szembe.

Az érintettek között szerepel Amal Clooney mellett Adrian Fulford egykori bíró, valamint Danny Friedman is a brit ügyvédi kamarából. Donald Trump február 6-án írta alá azt a rendeletet, amely lehetőséget ad a Nemzetközi Büntetőbírósággal (ICC) együttműködő külföldi állampolgárok szankcionálására. A dokumentumban Karim Khan, az ICC főügyészének neve is szerepel, és 60 napos határidőt szabtak a további szankciós javaslatok kidolgozására.

Bár a határidő április 7-én lejárt, újabb szankciókat hivatalosan még nem jelentettek be. Ennek ellenére a Financial Times szerint a brit kormány megalapozottnak tartja azokat az információkat, amelyek szerint Amal Clooney is a lehetséges célpontok között szerepel.

A Nemzetközi Büntetőbíróság 2024 novemberében adott ki elfogatóparancsot Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök, volt védelmi minisztere, valamint a Hamász több tisztviselője ellen a Gázai övezetben elkövetett háborús bűncselekmények vádjával.

Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter a döntést „szégyenteljesnek” minősítette. Amikor Netanjahu nemrég Budapestre látogatott, biztos lehetett benne, hogy nem fenyegeti őt letartóztatás. Az ICC ezt követően magyarázatot követelt, de a magyar kormány válaszul bejelentette, hogy kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból.

Kiemelt kép: George Clooney amerikai színész és neje, Amal Clooney – MTI/EPA/Guillaume Horcajuelo