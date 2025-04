"Ferenc pápa imádkozz értünk, áldd meg az egész világot" - zárta imáját a bíboros

Ferenc pápa közvetlenségét, a szegények, a menekültek, a periférián élők iránti elkötelezettségét és a béke melletti kiállását hangsúlyozta Giovanni Battista Re bíboros, a bíborosi kollégium dékánja az egyházfő búcsúztatási szertartásán mondott homíliájában.

A vatikáni Szent Péter-bazilika előtti téren tartott szertartást vezető Giovanni Battista Re kiemelte: Ferenc a nép körében élő pápa volt, akinek szíve nyitva állt mindenki előtt. Spontán volt, informális módon fordult mindenkihez, még az egyháztól távoli emberekhez is.

A bíboros azt is mondta:

Ferenc pápa mélységesen érzékeny volt a kortárs drámákra. Osztozott globalizációs korunk félelmeiben, szenvedéseiben és reményeiben, és az emberek szívét közvetlenül és azonnal elérni képes üzenetekkel vigasztalt és bátorított.

Meggyőződése volt, hogy az egyház otthon mindenki számára, amelynek mindig nyitva állnak az ajtajai – mondta.

Emlékeztetett: az elhunyt egyházfő több alkalommal hivatkozott képletesen úgy az egyházra mint „tábori kórházra” egy csata után, ahol sok a sebesült. Egy ilyen egyház képes odahajolni minden emberhez, függetlenül a hitvallásuktól és életkörülményeiktől, gyógyítva a sebeiket.

Hozzátette: Ferenc pápa számtalan gesztust tett a menekültek és az elvándorlók felé, és folytonosan hangsúlyozta a szegényekért végzett munka fontosságát.

Jelentőségteljesnek nevezte, hogy Ferenc pápa első útja a sok ezer emberéletet követelő kivándorlás szimbólumának tekinthető Lampedusa szigetére vezetett.

Negyvenhét apostoli útja közül különösen fontos volt a 2021-es iraki látogatás, amelyet minden kockázat dacára vállalt. Ez a nehéz apostoli út gyógyírt kínált az ISIS miatt oly sokat szenvedett iraki lakosság nyílt sebeire, emellett fontos volt a vallásközi párbeszéd szempontjából is – értékelt.

2024-es, négy ázsiai és óceániai országot érintő útja révén a pápa eljutott „a világ leginkább periférikus perifériájára” – mondta Giovanni Battista Re.

Szólt arról is:

Ferenc pápa szünet nélkül felemelte szavát a háborúk ellen.

A háború ugyanis – miként mondta – csak az emberek halálát, a házak, a kórházak és az iskolák pusztulását hozza magával. A háború mindig rosszabb állapotban hagyja hátra a világot, mint amilyenben előtte volt, és ez mindig és mindenki számára fájdalmas és tragikus vereség.

Homíliája végén a bíborosi kollégium dékánja arra kérte Ferenc pápát, aki szerette azzal befejezni beszédeit, hogy ne felejtsenek el imádkozni érte, hogy most ő imádkozzon értünk. Ferenc pápa, „az égből most te áldd meg az egyházat, áldd meg Rómát, áldd meg az egész világot, ahogyan ezt múlt vasárnap tetted ennek a bazilikának az erkélyéről, utoljára magadhoz ölelve Isten egész népét, és vele lélekben az emberiséget is, amely őszinte szívvel keresi az igazságot és ébren tartja a remény lángját” – fogalmazott Giovanni Battista Re.

Kiemelt kép: Giovanni Battista Re olasz bíboros, a bíborosi kollégium dékánja (j) vezeti Ferenc pápa gyászszertartását a vatikáni Szent Péter téren 2025. április 26-án, a néhai pápa temetésének napján. A római katolikus egyházfõ húsvéthétfõn, április 21-én, 88 éves korában hunyt el vatikáni otthonában.

MTI/AP/Evan Vucci