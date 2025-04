Rendőrségi gép zuhant a tengerbe Thaiföldön, több halott

A baleset Huahin környékén történt, ahol a repülőgép ejtőernyős kiképzésre való felkészülés közben végzett tesztrepülést. A baleset reggel 8 óra körül következett be – közölte a Thaiföldi Királyi Rendőrség szóvivője.

🇹🇭A Thai police plane crashed into the sea in Hua Hin, a popular tour destination near the capital Bangkok, on Friday (April 25), killing at least five people on board. pic.twitter.com/q3YUEjNvSC

